Anna Tatangelo, giacca aperta e solo un reggiseno: Roma ai suoi piedi

Uno scatto pazzesco per una regina di stile: Anna Tatangelo travolge la community con una fotografia da sogno nelle vie della capitale.

Una scintilla per farla conoscere agli italiani, letteralmente travolti dalla sua bravura, e poi un talento e una bellezza unica per renderla immediatamente una delle protagoniste della scena musicale.

Anna Tatangelo ha lasciato subito il segno. Da Sanremo ad altri palchi, tournee prese d’assalto, premi e interviste, fin da giovanissima la sua capacità di raccontare storie ed emozioni grazie alla musica le ha regalato una celebrità unica. Anche il rapporto con Gigi D’Alessio ha tenuto banco fra gli appassionati.

Poi la rottura, le pagine di gossip, migliaia di articoli per tentare di capire cosa fosse accaduto. Anna Tatangelo ha affrontato tutto con signorilità, tenendo il più possibile la sua vita privata riservata. Un fattore questo, che le ha regalato ancora più popolarità e affetto, concedendole un posto d’onore nel cuore degli italiani.

Anna Tatangelo pazzesca per le vie di Roma

La musica, il gossip, i premi e il mondo della tv. Anna Tatanagelo si è trasformata in un volto noto del piccolo schermo. Da giudice di talent musicali o brillante conduttrice, il suo successo non conosce battute d’arresto, rendendola una artista in grado di fare tutto e di affrontare tutte le avventure col sorriso e un talento innato per il mondo dello spettacolo.

Di sicuro la sua bellezza l’ha aiutata nel percorso lavorativo. Fascino mediterraneo, fisico impeccabile, eleganza che ha strappato immediatamente numerosi consensi. Inevitabile quindi anche il boom nell’epoca dei social, in cui i followers decollano in una pagina sempre ricca di contenuti.

Il mondo della moda la premia e sceglie di accostare il meraviglioso volto della cantante e conduttrice per grandi campagne pubblicitarie. Lei affronta tutto col sorriso, tanta autoironia ed fascino travolgente. Come in occasione di una galleria, l’ultima, da restare a bocca aperta.

Per le vie di Roma Anna Tatangelo si è mostrata con un vestito incantevle. Forme esplosive, una scollatura che è stata commentata da molti followers e occhiali da sole. Una bellezza incantevole per uno scatto potentissimo che fa emergere le meraviglie di una donna bellissima ma anche apprezzatissima. Il risultato? Circa 300 commenti per scatti che non possono passare di certo inosservati.