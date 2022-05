Jovana Djordjevic, un VIDEO da infarto: vestita così è esplosiva!

Jovana Djordjevic, il filmato in cui la si vede protagonista dopo la diretta è semplicemente da infarto: specialmente quando fa l’occhiolino e allo stesso tempo alza la sua gamba con tanto di tacco. In quel momento tantissimi suoi

follower hanno rischiato davvero grosso. E’ vero che da quando l’abbiamo conosciuta ed apprezzata ci ha regalato delle bellissime soddisfazioni, ma questa invece veramente merita di essere osservata con molta attenzione. Il VIDEO dura solamente undici secondi: dovete crederci nel vero senso della parola, bastano eccome. Ogni frazione deve essere attentamente vista con la massima concentrazione. Che spettacolo la nostra Jovana.

Jovana Djordjevic, ancora uno spettacolo dopo la diretta

Ovviamente in tanti sono rimasti incollati davanti al televisore in vista dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Non solamente per quello che accadeva in Honduras tra prove, eliminazioni e nuove nomination, ma soprattutto in merito a quello che si è verificato in studio. Tra gli ospiti, ovviamente, c’era anche lei: la nostra Jovana Djordjevic. La modella serba è ritornata in Italia, dopo qualche settimana, perché aveva deciso di abbandonare il reality. Anzi, in realtà è stata costretta visto che un problema medico (nulla di grave, sia chiaro) le ha impedito di continuare questa avventura che si porterà per sempre nel cuore. La classe ’91, invece, è finita nel nostro cuore da quando l’abbiamo vista per la prima volta e soprattutto dopo aver scoperto che c’era anche lei nella lista dei naufraghi pronti a partecipare al gioco. In molti non la conoscevano, ma adesso sanno a memoria tutti i suoi post. Devono aggiornarsi visto che ha pubblicato un nuovo VIDEO in cui si vede tutta la sua sensualità. Subito dopo la diretta del programma si è fatta riprendere nella camera d’albergo con il suo abito che ha incantato i telespettatori nella serata di venerdì.

Jovana Djorjdevic, quell’occhiolino che ci fa impazzire – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@callmelolita)

Un altro po’ di trucco che non guasta mai prima di uscire nuovamente. L’occhiolino allo specchio e quel sorriso a 32 denti che ci fa andare completamente fuori di testa. Un lato ‘A’ che si vede molto meglio con il riflesso dello specchio. Poi l’inquadratura è tutta da dietro: il vestito aderente mette in risalto le sue straordinarie forme ed anche il lato ‘B’ semplicemente favolosi. Poi poggia le sue mani sulla porta del bagno e decide di attuare una doppia mossa che ci manda definitivamente ko: occhiolino ed alzata di tacco (gamba sinistra). In conclusione il solito sorriso con il tuffo sul letto. Cos’altro bisogna dire in questi casi?