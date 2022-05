Vestito bianco e perizoma in vista: Carolina Stramare è incontenibile

Carolina Stramare decide di sconvolgere, decisamente, il mondo di Instagram. In particolar modo quello dei suoi follower che ancora si devono riprendere dopo quello che hanno visto dalla sua pagina ufficiale. Se pensate che stiamo

esagerando allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per vedere i suoi ultimi capolavori. Già, non ci siamo sbagliati perché non si tratta solamente di una foto ma più di una. Il titolo è già tutto un programma, ma se non avete visto i suoi capolavori “godete solamente a metà” come direbbe la pubblicità di una nota marca di patatine. Il completo dell’ex Miss Italia è decisamente incantevole. Con tanto di perizoma in bella vista, Instagram in tilt.

Carolina Stramare, tutta in bianco è una ‘Dea’

Oramai non si tratta più di una sorpresa, ma di una piacevole conferma. Ovviamente stiamo parlando di Carolina Stramare che non smette mai di stupire. Lo ha fatto ancora una volta, ancora dal suo account ufficiale social con un post che sta facendo molto discutere i suoi follower. Questi ultimi, infatti, non hanno potuto fare altro che lasciare un bel “like” ed anche un commento di approvazione. Solo che la situazione sta decisamente esagerando visto che il numero dei “cuoricini” sta aumentando ogni minuti che passa ed è davvero difficile riuscire a contare quanti like ha ricevuto.

A quanto pare se li merita più che volentieri visto che ha regalato momenti di altissima gioia ai suoi fan. Tanto è vero che la loro giornata (così come anche la nostra) è decisamente cambiata in positivo. Ci si aspettava un qualcosa che svoltasse il tutto ed è arrivato grazie alle sue foto a dir poco eccezionale. Fantastiche come le sue foto che a breve vi mostreremo e che meritano tutta l’attenzione di questo mondo. Ed è per questo motivo che vi chiediamo di non distrarvi assolutamente e di tenere alta la vostra concentrazione.

Carolina Stramare, un perizoma in bella vista ed un completo da infarto – FOTO

Delle immagini che non hanno assolutamente bisogno di essere commentato. L’unico strumento da usare, in questi casi, sono proprio gli occhi. Un pantalone bianco che mette, fin troppo in evidenza, il suo lato ‘B’ decisamente da primo piano e incantevole. Stesso discorso anche per il suo top con un lato ‘A’ a dir poco da infarto. Il tutto contornato da tacchi decisamente sexy.