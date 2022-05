Melissa Satta, si va in scena: tacchi da urlo, reggiseno del tutto invisibile

Melissa Satta ci regala un momento di alta gioia. Non con una immagine, ma con un VIDEO decisamente mozzafiato e che non può essere assolutamente messo da parte. Se non avete capito di cosa stiamo parlando non vi preoccupate perché

siete capitati nel posto giusto e soprattutto al momento giusto. Direttamente dagli studi di ‘Sky Sport‘, poco prima di andare in onda, la stupenda 36enne fa vedere a tutti la sua straordinaria classe che veramente meriterebbe almeno dieci articoli. Probabilmente neanche basterebbero. Adesso mettetevi comodi perché l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ci ha regalato dei momenti di altissimo godimento. Guardare per credere.

Melissa Satta, dagli studi di ‘Sky Sport’ è tutto: che spettacolo

Un vero e proprio spettacolo. Non potrebbe essere altrimenti. Anche in questa occasione ci fa rimanere completamente a bocca aperta. In questi casi le parole non servono affatto. L’unico strumento che bisogna usare sono gli occhi. Questi ultimi bisogna tenerli sempre aperti. Guai a perdersi anche un solo attimo in cui la Satta è l’assoluta protagonista. Se fino ad ora siete stati abituati con le sue foto in bikini (in attesa dell’estate), questa volta non potete assolutamente perdervi la straordinaria bellezza da parte dell’opinionista del ‘Club’. Direttamente dagli studi di ‘Sky‘, la nativa di Boston ci fa vedere tutto quello che succede all’interno dello studio poco prima di andare in onda. Ovviamente la nostra concentrazione è riservata esclusivamente sul suo look: un vestito che si avvicina al viola che incanta tutti. Come anche i suoi tacchi e soprattutto il reggiseno che sembra quasi non esserci. Il vestito, d’altronde, mette in evidenza il suo straordinario fisico ed anche il lato ‘B’ semplicemente da urlo e che non ha bisogno di altri commenti. Siamo davvero su un’altra dimensione quando si parla di lei, c’è poco da fare.

Melissa Satta, un VIDEO che lascia tutti senza parole

Effettivamente le parole, in questo caso, davvero servono a poco. Sicuramente saremo ripetitivi quando si tratta di lei: abbiamo decisamente finito tutti gli aggettivi che la riguardano. Cos’altro bisogna aggiungere? Assolutamente nulla. Tutto quello che avevamo da dirvi ve lo abbiamo detto, adesso vi lasciamo con il suo filmato che sta raccogliendo tantissimi consensi e “cuoricini” da parte dei suoi utenti. I commenti sono a dir poco scontati: da un “semplice sei bellissima” a “sei entrata nei nostri cuori”. Come dargli torto.