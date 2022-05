Cremonese, ritorno in A e botto di mercato: subito colpo dal Milan

La Cremonese è pronta ad allestire una squadra giovane e bussa già ai club per bruciare la concorrenza: affare in vista col Milan.

Una cavalcata trionfale per un ritorno in Serie A atteso a lungo dalla tifoseria. La Cremonese si riprende la massima categoria al termine di un campionato entusiasmante.

Pecchia ha saputo plasmare una squadra trascinata da molti giovani, con un centrocampo di qualità in cui Fagioli e Gaetano hanno fatto la differenza, e con un Carnesecchi dal rendimento altissimo. La scelta di puntare sul talento e su molti ragazzi determinati a lanciarsi nel calcio che conta ha premiato il club, che vorrebbe tentare la strada dei prestiti anche per alzare il livello della rosa in Serie A.

Pecchia vuole una squadra con l’età media bassa, elementi in rampa di lancio, una gruppo determinato a tentare la permanenza in Serie A senza grosse spese. Il club infatti investirà, ma in un mercato sempre più condizionato da cifre altissime, e in cui la concorrenza è alta, servono i tempo giusti. In tal senso è già pronto l’affare col Milan, che non chiuderebbe le porte al club.

Cremonese, affare in vista col Milan

C’è un dato su tutti che Pecchia terrà in grande considerazione. La permanenza in Serie A passerà di sicuro da una difesa di ferro, che anche in questo campionato ha rappresentato un punto di forza. Servono quindi elementi esperti, o comunque giovani che hanno maturato esperienza ma cercano l’occasione giusta per trovare continuità.

Un dato però facilità le mosse di mercato per la Cremonese. Tutti vorrebbero giocare con un tecnico che valorizza i giovani e non ha paura a gettarli nella mischia, spesso con risultati molto interessanti. Questo fattore è una garanzia anche per i club che incassano richieste dalla neopromossa, e fra queste c’è il Milan.

I rossoneri potrebbero infatti incassare una richiesta per Matteo Gabbia. Il 22enne di Busto Arsizio in questa stagione è stato chiuso dall’esplosione di Kalulu, ma gode della stima di Pioli e del club. Con la Cremonese potrebbe trovare quella continuità che gli manca per consacrarsi, e i rossoneri ci pensano. L’idea di un prestito farebbe felici i rossoneri e Pecchia, deciso a partire in ritiro con un gruppo al completo. Ecco perché l’affare si può fare, anticipando squadre come la Salernitana, il Cagliari e la Sampdoria che a gennaio si erano interessate al centrale di Pioli.