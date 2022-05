Scamacca, ultimo gol a Sassuolo? Il futuro è già scritto

Quello realizzato nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie A potrebbe essere stato l’ultima rete effettuata da Gianluca Scamacca con la maglia del Sassuolo. Ovviamente rimangono a disposizione altre due gare, questo è chiaro

Ovviamente ci riferiamo al possibile fatto che il centravanti, a partire dalla prossima stagione, potrebbe vestire dei nuovi colori. Addio neroverde? Non è assolutamente da escludere. Il fatto che abbia prolungato con i romagnoli, però, non vuol dire che rimanga anche il prossimo anno. Le sirene per lui continueranno a suonare: lo sa bene la società che è pronta ad ascoltare tutte le richieste che arriveranno per il suo gioiello.

Scamacca ancora in gol: ultima gioia ai tifosi del Sassuolo?

Ha impiegato molto meno di dieci minuti per realizzare la rete del vantaggio per la sua squadra. Un pallone, facile facile, che doveva essere semplicemente essere messo in porta a pochi passi. Assist dell’altro gioiello di casa, Giacomo Raspadori. Ovviamente stiamo parlando di Gianluca Scamacca che diventerà, inevitabilmente, uno dei protagonisti della prossima sessione estiva del calciomercato. Con quella di sabato pomeriggio sono diventate 14 le reti in campionato. L’obiettivo è quello di arrivare almeno a 15, quando al termine della Serie A mancano ancora due giornate.

Poi? Che ne sarà di lui e del suo futuro? In tanti se lo stanno chiedendo. In primis i tifosi romagnoli che nutrono seri dubbi sul fatto che il loro attaccante possa rimanere a disposizione, nella rosa di Alessio Dionisi, anche nella prossima stagione. Le richieste per lui assolutamente non mancano: sia dall’estero che dall’Italia. L’obiettivo del calciatore, però, è chiaro: essere protagonista. Poi quale sarà la squadra futura lo deciderà lui. La società, ha precisato ulteriormente Carnevali, pretende molto dal ragazzo e lancia un messaggio a coloro che sono interessate al costo del cartellino: il prezzo è alto. Per poterlo avere a disposizione bisognerà mettere mano al portafoglio.

Scamacca, in atto un nuovo derby per aggiudicarselo

Il Milan e l’Inter continuano a monitorare la situazione che riguarda il classe ’99. Non è un mistero che le due squadre, che si stanno contendendo lo scudetto, stiano seguendo il calciatore con molta attenzione. I rossoneri perché vedono in lui l’atleta che può prendere il posto di Ibrahimovic, mentre i nerazzurri lo vedono come possibile alternativa (anche se in questo caso più un titolare) nei confronti di Dzeko. Il suo valore ai aggira verso i 40 milioni di euro.