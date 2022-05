Claudia Ruggeri, un bacio ed una scollatura davvero esagerata – FOTO

Fascino, stile e simpatia: Claudia Ruggeri sui social e in tv mostra le sue armi migliori. L’ultimo scatto è davvero esagerato.

La regina della trasmissione di Bonolis. La showgirl che con le sue forme e la sua simpatia ha conquistato tutti ad Avanti un altro e che continua ad incassare boom di commenti e apprezzamento.

Claudia Ruggeri, la ormai famosissima “Miss” che brilla durante le trasmissioni a Mediaset, racconta spesso alcuni particolari delle sue esperienze. Dagli studi in psicologia, alle giornate in compagnia, spesso anche di Laura Cremaschi, collega di lavoro ma anche amica nella vita.

Di recente Claudia Ruggeri ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, mostrando un abito elegantissimo e un sorriso che ha spesso conquistato i primi piani da parte dei cameramen. Poi nuovi post, fra collaborazioni con famosissimi marchi di moda e momenti di relax in cui si è mostrata in tutta la sua bellezza. Fisico esplosivo, fascino che non passa inosservato, un volto che è entrato nelle case degli italiani trovando un seguito clamoroso.

Claudia Ruggeri, scollatura da restare a bocca aperta

Fascino mediterraneo, carattere solare, una passione per la psicologia ma soprattutto per il mondo della tv, che le ha dato una notorietà meritata. Non solo per la sua bellezza, ma anche per la bravura e la capacità di coinvolgere gli ospiti in studio e i telespettatori, letteralmente conquistati da Claudia Ruggeri.

Il suo successo non conosce battute d’arresto, trascinato anche dalle tante collaborazioni con i marchi di moda che fanno a gara per associare i brand al volto, al fisico e alla notorietà di Claudia Ruggeri, di diritto anche influencer con un milione e 200mila followers. Lei gioca con la community, e spesso posta foto in cui le sue forme giunoniche non passano di certo inosservate.

Di recente lo ha fatto nelle stories, mostrandosi con un top che regala qualcosa in più. Poi un post in cui la sua sensualità emerge in maniera fortissima. Scollatura ben evidente, sguardo magnetico e uno sfondo rosso che rende il suo volto ancora più attraente.

Poi un bacio nei commenti, rivolti ad una community che risponde con circa 300 messaggi d’affetto. Televisione, social, inviti a programmi molto famosi e tanti lavori anche nel mondo della moda. Claudia Ruggeri ha conquistato l’affetto degli italiani con grande merito, e si gode i riflessi di una carriera letteralmente esplosa in cui le proposte lavorative arrivano a valanga per una donna bellissima.