Elisa De Panicis “dimentica” il reggiseno: vestito trasparente rovente

Elisa De Panicis torna a far esplodere la community: due foto per un altro progetto si trasformano in una valanga di commenti sui social.

E’ fra le donne italiane più ammirate sui social, con un seguito in arrivo anche da altre nazioni e in particolare dalla Spagna, dove ha fatto battere i cuori a diversi fans nelle sue esperienze televisive.

Elisa De Panicis non smette di stupire. Proprio in Spagna durante alcune avventure sul piccolo schermo divenne immediatamente famosa. Merito di fascino e sensualità che colpiscono tutti, ma anche dalla capacità di fare spettacolo e di mostrarsi in tutti i suoi aspetti caratteriali.

Autoironia, simpatia, ma che un carattere forte, che è emerso anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di qualche anno fa. C’è però un aspetto che non può passare inosservato, ed è una sensualità che grazie ad un fisico esplosivo, ad uno sguardo accattivante e ad un volto che conquista, la hanno resa protagonista anche di un vero e proprio boom sui social network.

Sensualità e bellezza esplosiva: Elisa De Panicis incantevole sui social

Per Elisa De Panicis è un momento d’oro, raccontato passo dopo passo ad una community che sfiora il milione e mezzo di followers. Dai lavori con i grandi marchi di moda, alla hit TikoTak, la splendida influencer, modella e showgirl, non si ferma un attimo. Ciò che colpisce è la propensione a mostrarsi in tutti i lati di un carattere fortissimo, con messaggi diretti ai fans, non solo grazie a frasi che stuzzicano, ma anche con istantanee che lasciano senza fiato.

La De Panicis ha mostrato alcuni video con scollature profonde, con vestiti trasparenti anche in discoteca, e regala immagini che sono letteralmente prese d’assalto dai followers. L’ultima galleria parte da un titolo con cui si descrive. “50% scugnizza e 50% gitana” scrive la De Panicis, mostrando un vestito meraviglioso con un taglio e trasparenze che evidenziano il suo splendido fisico e un volto molto attraente.

Le foto hanno un impatto fortissimo sulla community che apprezza l’intensità dello sguardo ma anche l’eleganza di una donna che non smette mai di stupire. Nelle storie di Instagram infatti compaiono altri video che hanno fatto esplodere i fan. Alcuni in arrivo da un locale con un look aderente pazzesco.

Altre in casa con pantaloncini corti e top, ma il risultato non cambia. Valanghe di reazioni, like che arrivano a pioggia, cuori e richieste di nuovi scatti per una influencer e showgirl che continua a fare registrare grandi numeri.