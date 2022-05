Diletta Leotta, tutto troppo aderente: visione da batticuore

Diletta Leotta, l’allenamento intenso effettuato in casa è tutto da vedere: così come il suo lato ‘B’ assolutamente da scoprire e da guardare con molta attenzione. La pioggia di “like” che sta continuando a ricevere è assolutamente

inevitabile. Non si tratta affatto della prima volta che la giornalista ci regala una forte emozione. In particolar modo quando è impegnata ad effettuare un duro allenamento in vista dell’estate. I risultati che sta continuando ad ottenere sono semplicemente fantastici. L’ultimo post lo dimostra alla grande: il suo fisico non ha affatto bisogno di essere commentato o altro, ma solamente essere visto con molta attenzione.

Diletta Leotta, un allenamento a dir poco provocante

Ecco, ci risiamo: ancora una foto della nativa di Catania tutta da scoprire. Anche in questo caso, il luogo, è la sua abitazione a Milano. Cosa fa quando non è impegnata a lavoro? Ovviamente si allena a casa con un programma del tutto personalizzato. Ovviamente non piò mancare l’appuntamento fisso con lo yoga. Tanto è vero che ci tiene a ribadire anche un concetto importante: “Gli attrezzi più importanti per fare yoga sono il tuo corpo e la tua mente“. Un consiglio che è stato preso alla lettera dai suoi follower? Chi lo sa. L’unica cosa certa è che l’immagine sta raccogliendo tantissimi “cuoricini”. Non potrebbe essere altrimenti visto che li merita eccome. La posizione in cui si esibisce, però, è tutta un programma e non ha assolutamente bisogno di essere commentata. Lo dimostra chiaramente l’esercizio: braccia in alto, gamba sinistra allunga e quella destra inginocchiata. Risultato? Un lato ‘B’ messo in evidenza e che manda completamente in tilt Instagram. Di conseguenza anche i follower sono rimasti del tutto senza parole. Anzi, quelle che sono uscite dalle loro tastiere meriterebbero un articolo a parte.

Diletta Leotta, un lato ‘B’ che non ha bisogno di presentazioni – FOTO

Un primo piano che merita assolutamente. Il panorama che c’è fuori si commenta da solo, anche quello che c’è all’interno ovviamente. Una tuta sportiva rosa del tutto aderente e che mette in forma le sue straordinarie forme. Sì, anche il suo lato ‘B’ merita molta attenzione. Sicuramente dopo questo post ci sarà un boom di iscrizioni ai prossimi corsi di Yoga, peccato però che la Leotta si alleni direttamente a casa sua. Anche se l’invito è stato ben accettato dai suoi fan.