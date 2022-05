La gonna si alza col vento: tutto in vista per Elisabetta Canalis

Tre foto e la community è in tilt: Elisabetta Canalis mostra tutto con un vestito pazzesco che evidenzia la sua straordinaria bellezza.

In Italia o in America la sostanza non cambia. Elisabetta Canalis è con molta probabilità la donna più amata dagli italiani.

Dagli esordi sul piccolo schermo fino alle trasmissioni, alle fiction e alle pubblicità, la splendida sarda ha raccolto boom di consensi. La sua relazione con Vieri e poi quella con Clooney l’hanno resa ancora più famosa, le hanno regalato copertine, ammirazione, un seguito pazzesco.

Non solo per una bellezza che colpisce, ma anche per l’eleganza, il sorriso, tanta autoironia. La sua avventura in America la ha resa famosissima anche negli States, e lei continua ad alimentare la curiosità dei fans con scatti da restare a bocca aperta che le confermano l’ammirazione non solo da parte dei fans, ma anche da molti personaggi dello spettacolo.

Un successo senza fine, che si è tradotto anche in un seguito incredibile su Instagram. Sono più di 3 milioni i followers nel suo contenitore incantevole di scatti da sogno, e a giudicare dai commenti l’ultima galleria di sicuro è fra quelle più sensuali e travolgenti postate fino ad ora.

Elisabetta Canalis, il vestito si apre: fan in delirio

Vestito coloratissimo, cappello in testa, stivali dorati. Elisabetta Canalis inchioda allo schermo con un look da sogno. Un abito che non è da tutti, anche perché evidenzia un fisico allenatissimo che la splendida showgirl sarda cura in maniera maniacale con lunghe sedute d’allenamento postate sui social.

L’ultima galleria però è incredibile. Il vestito infatti si apre, e la silhouette impeccabile della Canalis emerge in maniera travolgente. Gambe da modella, forme esplosive, uno sguardo sensuale che non passa inosservato e si trasforma in più di 300 commenti in arrivo da ogni parte del mondo.

Il suo segreto? Si trova tutto nel post precedente, che come spesso accade mostra le lunghe sessioni in cui la Canalis si mostra nei suoi workout. “Le persone mi chiedono come faccio ad essere così motivata”, scrive la Canalis raccontando l’esperienza sul ring con i guantoni in un durissimo allenamento. Bellissima, professionale, determinata. La splendida sarda incanta e non perde un colpo per la gioia dei fan che la riempiono costantemente di complimenti sui social network.