Giulia De Lellis, il dettaglio del vestito è rovente: zoom inevitabile

Giulia De Lellis incantevole su Instagram: quattro scatti e la community impazzisce per la sua sensualità.

Pochi anni per diventare famosa. Così tanto da essere una delle donne italiane più seguite sui social network. Un boom di consensi e like, la curiosità per una giovane che si è trasformata in imprenditrice digitale con bellezza e caparbietà.

Grazie ad Instagram la De Lellis ha ottenuto un successo clamoroso, che ha avuto un naturale seguito sul piccolo schermo. Le storie d’amore l’hanno resa ancora più semplice, i social le hanno dato una cassa di risonanza altissima e il Grande FratelloVip, brillantemente affrontato qualche anno fa, ha svelato alcuni aspetti di lei che hanno fatto centro immediatamente.

Fascino mediterraneo, spontaneità, ironia ma anche tanta capacità imprenditoriale che l’ha spinta a raccontarsi anche in un libro di grande successo. Anche questa avventura le ha regalato record nelle vendite che si sono tradotte in un successo clamoroso, spinto da tante teenagers che la vedono come idolo dal quale trarre ispirazione.

Giulia De Lellis incantevole sui social: il dettaglio accende la curiosità

Social, collaborazioni con grandi brand di moda, spot in tv e sui social di grandissimo successo. Poi un numero che testimonia il suo clamoroso seguito. Giulia De Lellis ha sfondato il muro dei 5 milioni di followers, e fermarsi alle cifre sarebbe errato. Dietro c’è tutto un seguito di giovani che prendono spunto dai suoi consigli, che seguono le indicazioni sui vestiti, sui trend del momento.

Una fonte d’ispirazione che si divide fra il lavoro e i momenti di relax con un risultato che non cambia mai. La sua popolarità è alle stelle, e per alimentarla arrivano foto che inchiodano letteralmente allo schermo. Come l’ultima, che fa capolino in una galleria da 250 commenti. A Giulia De Lellis arrivano anche i complimenti di Giulia Salemi e di altri vip per 5 scatti direttamente dal ristorante.

Ciò che emerge è un sorriso magnetico, una scollatura che lascia a bocca aperta e un dettaglio del look che i followers hanno notato e sottolineato nei commenti. Lo zoom non lascia dubbi ed evidenzia le splendide forme della De Lellis, una donna di grande successo con un seguito grandissimo e tanta voglia di stupire.