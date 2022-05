Karina Cascella, il relax ad Ibiza è stato fin troppo soddisfacente. Lo dimostrano le sue foto che ha postato, fino ad ora, sul suo profilo ufficiale Instagram. Un bel vedere per i suoi follower che si sono letteralmente consolati dai suoi continui

aggiornamenti. Tra ‘stories’, video e post davvero non si è capito nulla. Giramenti di testa continui da parte dei suoi fan si sono verificati specialmente nelle ultime ore quando l’ex tronista di ‘Uomini & Donne’ ha pubblicato una foto che ha fatto mancare il fiato a moltissime persone. Il titolo è già un programma. Probabilmente alcuni di voi già hanno capito a cosa ci stiamo riferendo, ma è solamente guardando che troverete la risposta.

Karina Cascella, un bikini esplosivo: difficoltà nel reggere

Questa volta non siamo solamente noi a sentirci in piena difficoltà, ma anche il suo costume che definire solamente “sexy” è assolutamente riduttivo. Siamo rimasti decisamente senza parole. Davvero si è raggiunto ogni limite. Sia chiaro, questo non può altro che essere una notizia positiva e fantastica per tutti quanti noi. Anzi, a quanto pare non stavamo aspettando altro che una immagine a dir poco “esplosiva”. Detto, fatto. La nostra Karina ci ha letto nel pensiero ed ha accontentato le nostre richieste. Non siamo soddisfatti, ma molto molto di più. Veramente non sappiamo cosa dire. Ai fortunati che hanno già visto di cosa stiamo parlando sicuramente le avranno lasciato un bel “like” ed anche un commento di approvazione. Cosa che in questi casi è assolutamente obbligatoria. Per chi, invece, non ha capito minimamente di cosa stiamo parlando non temete visto che a breve accontenteremo anche il vostro desiderio. Direttamente dalla Spagna, precisamente da Ibiza, dove la bella 40enne ha deciso di staccare un po’ la spina e concedersi qualche giorno di relax dal mondo del lavoro ci ha regalato una nuova perla che noi custodiremo con molta cura.

Karina Cascella, semplicemente fantastica: che forme – FOTO

La parola “esplosivo” deve essere abbinato decisamente a questa foto, altrimenti non ci sono altre spiegazioni. Un costume unico che mette in evidenza le sue straordinarie forme che non possono assolutamente passare inosservato. Un fisico di tutto rispetto per la nativa di Aversa che infiamma e manda in tilt, allo stesso tempo, il social network. Davvero continuiamo a rimanere senza parole. Un lato ‘A’ che non ha bisogno assolutamente di essere commentato ma guardato con molta attenzione. Se poi volete “zoomare” siete liberi di farlo.