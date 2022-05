Tutti in piedi per Laura Cremaschi: scollatura micidiale, zoom obbligatorio

Questa volta ci dobbiamo alzare davvero tutti in piedi per la nostra Laura Cremaschi. Il suo ultimo post è semplicemente da urlo e merita di essere visto con molta attenzione da parte di tutti quanti voi. Anche dei suoi follower che sono

rimasti ancora senza parole per quello che hanno visto. Prima di aver lasciato obbligatoriamente il “like” sono rimasti fermi in silenzio per un bel po’ di minuti visto che non riuscivano davvero a credere ai loro occhi. Che fa questo effetto? Assolutamente sì e non si tratta affatto della prima volta, ma possiamo confermare con certezza che questa volta ha decisamente esagerato. Sia chiaro, non si tratta affatto di una cattiva notizia FOTO

Laura Cremaschi, l’avete vista in televisione?

Speriamo vivamente che non vi siete persi la puntata che è andata in onda nella serata di ieri. No, non ci stiamo riferendo affatto ad ‘Avanti Un Altro‘ dove interpreta il ruolo della ‘Bonas‘ nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma di un’altra trasmissione condotta da una delle icone della nostra televisione, ovvero Maurizio Costanzo. Già, la nativa di Bergamo ha partecipato alla puntata del ‘Maurizio Costanzo Show’. Noi, ovviamente, non ce la siamo persa affatto. Il suo look (come vedrete nella foto in basso) è decisamente sensazione e veramente ti toglie completamente il fiato. Dal basso verso l’alto, la ‘Cremaschina‘ rappresenta praticamente lo splendore della donna. Tanto è vero che anche le sue amiche e colleghe come Claudia Ruggeri e Sara Croce non hanno potuto fare altro che lasciarle un bel “cuoricino”. Non solo loro, ma anche un’altra icona della nostra speciale rubrica come Erjona Sulejmani ha commentato scrivendo: “Perfezione” seguito da varie emoticon a forma di cuore e quelle che rappresentano il fuoco. Ovviamente non ha assolutamente torno. Abbiamo aumentato ulteriormente il vostro livello di curiosità, vero? Adesso è arrivato il momento di guardare le sue ultime opere d’arte.

Laura Cremaschi, una doppia FOTO decisamente incantevole

Tutta la squadra di ‘Avanti Un Altro’ è stata ospite del programma. Gli occhi, però, non potevano andare proprio sulla ‘Bonas’ che ha decisamente incantato il pubblico presente con il suo look davvero mozzafiato. Tanto è vero che anche sui social network in molti hanno “twettato” il suo nome raggiungendo quasi la tendenza. Noi non ci siamo persi la puntata, dispiace per voi che vi siete persi un grande spettacolo.