Alice Campello, VIDEO ipnotico: tutto troppo bollente

Alice Campello, il VIDEO postato sui canali social non mente affatto: che possa essere un segnale per il loro futuro? Non è assolutamente da escludere, ma la concentrazione dei follower è decisamente rivolta verso altro. In particolar modo

sul suo sguardo giudicato fin troppo sexy. Non potrebbe essere altrimenti visto che i suoi occhi ci catturano completamente tanto da rimanere impietriti. Vale anche per le sue gambe che definire favolose e chilometriche è assolutamente poco. La moglie del calciatore della Juventus, Alvaro Morata, sorprende ancora il mondo di Instagram con un post decisamente piccante e che merita di essere visto con molta attenzione – VIDEO

Alice Campello, un filmato che lascia tutti senza parole

Non si tratta affatto della prima volta che provoca questi effetti, ma l’ultimo post della modella sta facendo decisamente discutere. In positivo, ovviamente. Oramai non si sta parlando d’altro se non del breve filmato in cui è l’assoluta protagonista. In molti hanno notato una piccola curiosità: il video è in bianco e nero. Che possa essere un segnale per il futuro del compagno Alvaro Morata alla Juventus? Non è assolutamente da escludere, ma la sua situazione è molto complicata. Motivo? Il cartellino è dell’Atletico Madrid e non della ‘Vecchia Signora’. Quest’ultima, però, vorrebbe anche riscattarlo ma pretende uno sconto dagli spagnoli che non hanno nessuna intenzione di svenderlo. A meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe rientrare in Liga, ma non per molto tempo visto che non rientra nei piani del tecnico Simeone. La paura dei supporters bianconeri è che queste potrebbero essere le ultime settimane che la famiglia Morata-Campello possano trascorrere in Italia. Dopo? Chi lo lo sa. Nel frattempo concentriamoci sul presente e soprattutto sul filmato in cui è la classe ’95 a far parlare di sé. Il motivo è fin troppo chiaro.

Alice Campello, gambe chilometriche: che sguardo – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello Morata (@alicecampello)

Con il sottofondo della canzone cantata da Carla Bruni, “L’Amour” possiamo notare il fantastico primo piano della influencer. In questi casi le parole non servono affatto visto che abbiamo terminato tutti gli aggettivi per lei. L’unica cosa che possiamo dire è che non smette mai di regalarci emozioni, proprio come la prima volta che l’abbiamo vista sui social network. Per tutti quanti noi è stato un colpo di fulmine dove ancora dobbiamo riprenderci. Vedere per credere.