Diletta Leotta, lato ‘A’ al vento: lo zoom svela il dettaglio piccante

Le ultime foto pubblicate da Diletta Leotta sono sul traghetto. Sì, non ci siamo sbagliati: non stiamo parlando di una immagine, ma addirittura due. Tanto è vero che i follower non hanno voluto perdere un solo secondo in più ed hanno deciso

immediatamente di andare sul suo account ufficiale social Instagram per poter lasciare il proprio “like” ed anche il commento di approvazione che merita sicuramente. Così come le pose in cui ha voluto mostrare a tutti la sua bellezza ed il fantastico repertorio. Stiamo parlando sia del suo lato ‘A’ che di quello ‘B’. Anche in questa occasione le parole servono assolutamente a poco. Guardare per credere i suoi ultimi capolavori – FOTO

Diletta Leotta, dal traghetto emana nuove emozioni

Non solamente emozioni, ma addirittura nuove foto. Direttamente sul traghetto, il vento ha deciso di scagliarsi sulla giornalista catanese. Approfittando anche di una bellissima giornata di sole, la 30enne ha deciso di farsi fotografare e di pubblicare due immagini che stanno facendo venire i migliori giramenti di testa ai suoi fan. I risultati non possono che essere questi visto che stiamo parlando di una delle migliori bellezze del nostro paese. Anche in questa occasione lo ha dimostrato. Il suo look è decisamente “tanta roba” come direbbero i giovani di oggi. Non possiamo che essere più d’accordo di così. Se non avete ancora capito di che cosa stiamo parlando non vi preoccupate assolutamente che a breve accontenteremo le vostre richieste e siamo pronti ad esaudirle. Vi diciamo solamente che lo spettacolo è assicurato e che lo zoom, come riportato nel titolo, è assolutamente obbligatorio. Adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi (ed anche noi visto che siamo pronti per una ripassata) stavate aspettando: buona visione.

Diletta Leotta, gli occhi cadono proprio lì: bellezza incontenibile – FOTO

La prima immagine è ad occhi chiusi. Ovviamente a causa del forte vento che le fa aprire la giacca, ma quel top ed il lato ‘A’ non si muovono assolutamente. Uno scatto che cattura l’attenzione dei suoi follower che sono rimasti semplicemente incantati da questo nuovo capolavoro. Capelli mossi e si va. Stesso discorso vale anche per l’immagine in basso. Questa volta scattata di spalle, il sorriso non deve mai mancare: il pantalone attillato mette in evidenza gli ottimi risultati ottenuti fino ad ora grazie ai suoi allenamenti intensi.