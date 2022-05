Bagno bollente: Sabrina Salerno alza la temperatura, forma strepitosa

Sabrina Salerno in costume alza la temperatura della community: galleria da urlo, è in forma smagliante.

Definirla una icona di stile non è poco, ma sarebbe addirittura riduttivo per Sabrina Salerno. Da anni la cantante e showgirl è fra le donne più amate da diverse generazioni, che non possono fare a meno di inserirla fra le più sensuali d’Italia.

Agli esordi alcune sue hit colpirono per la freschezza, la voglia di divertirsi, di ballare sul palco. Ciò che apprezzavano i fans però erano anche i suoi look spesso minimal, con profonde scollature, gambe perfette, un fisico che negli anni è stato il suo segreto. Sabrina Salerno lo ha alimentato fra allenamenti, corretta alimentazione, una cura maniacale che però ha dato sempre i suoi frutti.

Tutti aspetti che la rendono non solo un volto della tv molto cercato e atteso dagli appassionati, ma di diritto anche una influencer che incassa richieste dal mondo della moda. Fra foto, ospitate nelle trasmissioni, e progetti sempre nuovi e brillanti, la sua carriera non conosce pause.

Sabrina Salerno esplosiva in costume

Ospite nelle reti Mediaset, presenza fissa a Guess my age su Tv8, sempre contattata per prendere parte agli show. Il motivo è chiaro, e non è solo da ricercare nella bellezza di Sabrina Salerno, ma anche nella capacità di essere brillante davanti alle telecamere, nella sua ironia dilagante. Il resto lo fa un fascino esplosivo e un fisico che la cantante sa sempre come valorizzare.

Lo ha fatto di recente anche in una galleria che in una community da 1 milione e 200 mila followers è stata presa letteralmente d’assalto. Cinque scatti in costume per approfittare delle prime giornate di sole caldo, un volto sensualissimo con uno sguardo che inchioda allo schermo e poi una scollatura che non conosce il passare del tempo.

Bikini zebrato, smalto rosso, rosso e una sola parola. “Nuvole”, scrive Sabrina Salerno, ma nei commenti, più di 500, i followers chiariscono che è lei a portare la luce nelle foto. Il resto arriva nelle stories, in cui la cantante si mostra in una seduta d’allenamento. Abiti stretti, fisico e volto impeccabile.

Una icona di bellezza e fascino che sa sempre come alimentare la curiosità dei fan, ma soprattutto una professionista che dalla musica alla tv ha sempre trovato il modo di restare al top della popolarità, con competenza, intelligenza e grande stile.