Selvaggia Roma, specchio cocente e bikini con perizoma

Selvaggia Lucarelli, il riflesso dello specchio non mente assolutamente: in bikini è un qualcosa di eccezionale. Semplicemente incantevole l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ dello scorso anno, una visione che definire paradisiaca è

semplicemente riduttivo. Oramai su Instagram è diventata una vera e propria lotta nel mettere il “like” al suo ultimo post tra coloro che la seguono. Non solo: anche per quanto riguarda i commenti. La domanda che pone allo specchio, però, ha già una risposta che arriva direttamente dai suoi fan. Un bikini arancione che mette in risalto le sue straordinarie forme: i risultati sono a dir poco eccezionali. Guardare per credere – FOTO

Selvaggia Roma, lo specchio non mente: che forme

Anche uno degli atleti italiani più conosciuti come Marcell Jacobs non ha potuto fare altro che lasciare il suo “like” di approvazione dinanzi all’ultima gesta firmata da Selvaggia Roma. La nativa tunisina ha sbalordito ancora una volta tutti, con una foto che ha fatto davvero perdere la testa ai suoi ammiratori. Questi ultimi tutto si aspettavano, ma non che la reazione fosse questa. Come se un pugile ti avesse dato il colpo di grazia e che ti abbia messo definitivamente al tappeto. Già, perché proprio la nostra Selvaggia ci ha messo ko ancor prima di iniziare l’incontro e che la campanella suonasse. Una foto vicino allo specchio dove si mette in risalto innanzitutto il suo bikini che deve essere per forza menzionato, poi anche il suo straordinario fisico che meriterebbe un articolo a parte. Tanto è vero che in molti hanno affermato di non aver applicato assolutamente lo zoom. Bisogna credergli? Certo che no, è ovvio. Ovviamente in tanti state aspettando il suo ultimo capolavoro. Vi diamo una bella notizia: è tutto pronto. Per questo motivo vi consigliamo di mettervi comodi perché lo spettacolo davvero sta per iniziare.

Selvaggia Roma, bikini incandescente: prova costume superata – FOTO

Se fosse un esame o altro non avremmo alcun tipo di dubbio: promossa con lode. Se con quella domanda posta: “Specchio specchio delle mie brame…Posso mangiare senza ingrassare? Quali sono le differenze quando un uomo e una donna si guarda nello specchio?“, la risposta è solamente una: prova costume superata. Non notiamo un minimo difetto da parte sua. Semplicemente incantevole come lo è sempre stata. Forme spettacolari, partendo dal suo lato ‘B’ fino ad arrivare più su. Lo sguardo è sempre più attraente, c’è poco da fare.