Shaila Gatta, intimo da palpitazioni: tutta scoperta toglie il fiato

Shaila Gatta, il suo post fa venire le palpitazioni a tutti quanti noi: il suo fisico è a dir poco perfetto. Non si nota un briciolo di imperfezione. L’intimo colorato è decisamente incantevole: tutti i suoi follower sono rimasti senza parole

Non potrebbe essere altrimenti. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ aggiorna ulteriormente il suo account ufficiale Instagram con una foto che non ha bisogno di essere commentata. Un vero e proprio spettacolo. A partire dal suo intimo che merita di un articolo a parte, semplicemente per il fatto che mette in evidenza il suo straordinario fisico che definire perfetto è poco. Andiamo a vedere insieme il suo ultimo capolavoro – FOTO

Shaila Gatta, fisico statuario: bellezza incontenibile

Fa ancora parlare di sé Shaila Gatta. Ovviamente per la sua ultima foto che sta raccogliendo tantissimi “like” e commenti di approvazione. Non è un mistero che la classe ’96 è molto attiva sui social network. Tra ‘stories’, filmati e immagini davvero si perde il conto di quante cose decide di postare sul suo canale. In molti l’hanno conosciuta per essere stata, appunto, la velina di ‘Striscia la Notizia’. Anche se il suo esordio in televisione avviene molto tempo prima. Nel 2015 esordisce come concorrente televisiva nel programma ‘Amici’ condotto da Maria De Filippi, in qualità di ballerina. Poi è passata in diversi programmi di successo come ‘Tale e Quale Show’ (su Rai Uno) e ‘Ciao Darwin’ (Canale 5). E’ legata sentimentalmente ad un ex calciatore di Serie A che ha militato nel Frosinone. Stiamo parlando di Leonardo Blanchard. Un nome che difficilmente potranno dimenticare i tifosi della Juventus: un suo colpo di testa ha permesso ai ciociari di pareggiare, all’Allianz Stadium, in una partita di campionato di alcuni anni fa. Adesso, però, ci dobbiamo concentrare sull’argomento principale. Ovvero la sua immagine: tenetevi pronti che lo spettacolo sta per iniziare.

Intimo pazzesco: un fisico perfetto – FOTO

Un selfie che merita di essere postato. Completamente in intimo, la nostra Shaila decide di far venire i migliori giramenti di testa ai suoi fan che la seguono con molto interesse. Inutile dire che lo “shock” è stato inevitabile. Così come lo è il fatto che è obbligatorio lasciare un “cuoricino” ed anche un commento. In questi casi, però, bisogna solamente osservare con gli occhi ed ammirare in silenzio.