Belen Rodriguez, stivali e gonna lasciano tutti di sasso: che spettacolo

Belen Rodriguez vuole aggiudicarsi il “premio” settimanale della foto più sexy che è stata pubblicata su Instagram. A quanto pare l’argentina ha buone chance di vittoria visto che quella postata ha fatto mandare completamente in tilt il social

network più famoso al mondo. Lo dimostrano le quantità industriali di “like” che sta continuando a ricevere. I numeri sono a dir poco favolosi. Stesso discorso vale anche per i commenti. Il suo look è decisamente un qualcosa di straordinario: quello che indossa merita di essere condiviso ed è adatto in merito alla stagione che stiamo vivendo, ovvero quella primaverile. Le parole, in questo caso, non servono: che spettacolo – FOTO

Belen Rodriguez, una bellezza “primaverile”

Non ha nessuna intenzione di smetterla di stupirci. Già il fatto che la vediamo, ogni settimana, su Italia Uno per la conduzione del programma ‘Le Iene‘ è una gioia per i nostri occhi. Non solo: anche su Instagram la nativa di Buenos Aires è più attiva che mai. In realtà non si tratta affatto di una sorpresa, ma quello che pubblica cattura decisamente la nostra attenzione e merita di essere condiviso e visto da tutti. In particolar modo il suo ultimo post che ha quel sapore “primaverile” che tutti quanti noi stavamo aspettando. Davvero siamo rimasti senza parole: la gonna e gli stivali non hanno bisogno di alcun tipo di commento. Ogni volta riesce sempre a sorprenderci: non si sa come fa, ma l’effetto è sempre quello. Poi lo sguardo rivolto verso l’alto, lo sguardo sempre più sexy ed i “like” che volano sempre di più. Un altro grandissimo successo quello messo in atto da una delle argentine più famose nel nostro paese. Tutti hanno solamente da imparare da lei.

Belen Rodriguez, tutti in piedi per lei: una gonna che parla da sola – FOTO

Pubblicata solamente nelle ultime ore, ma sta già raccogliendo consensi da parte di moltissime persone. Da dove vogliamo partire? Diremmo dall’alto. Sguardo rivolto verso l’alto, labbra carnose come non mai e un maglione leggero multicolore che non può passare assolutamente inosservato. Stesso discorso vale anche per la sua borsa e la gonna celeste che non supera affatto le ginocchia. Gambe messe in bella evidenza. In conclusione degli stivali, rigorosamente neri, che catturano il nostro sguardo. Semplicemente fantastica la nostra Belen, davvero non abbiamo altri aggettivi per definirla visto che li abbiamo finiti tutti.