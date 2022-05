Elisabetta Gregoraci, costume aperto davanti: uno spettacolo bollente

Elisabetta Gregoraci accende la voglia d’estate. La soubrette calabrese illumina Instagram con due foto che la riprendono in costume da bagno. Gli scatti hanno fatto scatenare i fan che hanno riempito la sezione commenti con diversi commenti e, parimenti, hanno lasciato numerosi like sotto i commenti.

Elisabetta Gregoraci è molto amata dal pubblico italiano. La calabrese è una delle modelle che hanno caratterizzato gli ultimi due decenni della TV italiana. Quando non presenzia sul piccolo schermo, però, continua a sorprendere sempre sui social e in particolare su Instagram.

Una stagione avara di impegni televisivi

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più note ed apprezzate in Italia. La modella calabrese ha preso parte a diversi programmi televisivi e molti film andati in onda sul piccolo schermo e anche in qualcuno proiettato al cinema. Una carriera molto lunga che ha reso la Gregoraci tra i volti principali della TV italiana. In questi ultimi anni ha avuto l’onere di condurre diverse trasmissioni. Tra le ultime fatiche televisive, infatti, c’è la conduzione di “Battiti live” in onda su Italia 1 nel corso della scorsa estate. Prima aveva preso parte al “Grande Fratello VIP V” prima come concorrente e successivamente come opinionista in studio in compagnia di Alfonso Signorini. In questa stagione televisiva, invece, la Gregoraci non è più presente TV. La modella, infatti, sembra essersi presa un periodo di pausa dal piccolo schermo. Tutt’altro discorso, invece, per quanto concerne Instagram. Sul noto social, la soubrette risulta molto attiva. Sono tantissime le foto che vedono protagonista sulla piattaforma su cui la calabrese è molto seguita.

Elisabetta Gregoraci, prova costume superata a pieni voti!

Su Instagram Elisabetta Gregoraci è una delle modelle più seguite. Sulla nota piattaforma la Gregoraci può vantare un seguito di oltre 1,9 milioni di fan. Un numero di followers molto consistente e che si riversa, ovviamente, anche sui post pubblicati dalla modella. Sono, infatti, sempre copiosi sia i commenti, carichi di complimenti e di apprezzamenti che gli utenti muovono all’indirizzo della modella italiana. Il segreto, ovviamente, sta tutto nella straordinaria qualità degli scatti che mettono in evidenza la straordinaria bellezza della Gregoraci. Come accaduto del set fotografici pubblicato qualche ora fa. Nelle due foto in questione è possibile ammirare la Gregoraci sfoggiare un bikini di colore nero, per quanto concerne il lato superiore, e nero con degli anelli gialli sul pezzo inferiore, stessa fantasia richiamata dal copri costume. Nelle due foto il bikini mette in risalto il suo fisico statuario.