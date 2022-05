Scintille sull’Isola, Mercedesz contro tutti: il bikini infiamma i social VIDEO

Scintille all’Isola dei Famosi, questa volta la protagonista è Mercedesz Henger: l’ultima arrivata, a quanto pare, ha qualcosa da risolvere con un’altra naufraga, Maria Laura De Vitis. La questione riguarda un altro concorrente ancora che si

trova insieme a loro in Honduras. Si tratta di Alessandro Iannoni. La figlia d’arte non è per nulla convinta dagli atteggiamenti della donna nei confronti del classe 2000. Tanto è vero che se ne sarebbe uscita con una frase del tipo “A me non piace usare le persone”, segno del fatto che l’ha incolpata pesantemente di stare “usando” proprio il ragazzo in questa nuova avventura. A catturare l’attenzione del pubblico, però, è decisamente altro – VIDEO

Isola dei Famosi, Mercedesz alza la voce

E’ arrivata solamente da pochi giorni, ma a quanto pare già si è fatta rispettare dagli altri concorrenti. O almeno questo è quello che pensa. Stiamo parlando di Mercedesz Henger, alla sua seconda esperienza in questo reality show. La prima volta accadde quando a condurre il programma era Alessia Marcuzzi, questa volta è stata scelta proprio dalla direzione ed anche da Ilary Blasi che l’ha convinta ad affrontare questa nuova avventura. Nel filmato che, a breve, vedrete possiamo notare l’ungherese contro la De Vitis per un “ragazzo”. Accuse sia da una parte che dall’altra, ma quello che interessa maggiormente agli utenti dei social è decisamente altro. Non potrebbe essere altrimenti visto che la figlia d’arte indossa un bikini davvero niente male che farebbe perdere la testa davvero a chiunque. Non è la prima volta che succede, già in altre occasioni lo ha dimostrato e ci è riuscita. Se ci riferiamo al gossip la questione riguarda questo Alessandro che interesserebbe a Maria Laura, ma Mercedesz non è convinta e la accusa di usarlo a suo piacimento.

Isola dei Famosi, Mercedesz spiazza tutti: bikini top

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Un bikini nero indossato, capelli bagnati subito dopo una nuotata e si va…a discutere con Maria Laura. Tanto è vero che quest’ultima piange perché non accetta le critiche da parte della naufraga. Una Mercedesz che, come possiamo notare nel filmato, è davvero in forma ed è pronta a sbalordirci ancora di più con altri costumi da indossare in questo reality. Anche se, ritornando alla vicenda, non tutti si sono schierati dalla sua parte. Anzi, c’è anche chi la reputa una falsa..