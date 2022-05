Michela Persico di rosso fuoco: tutto troppo aderente

Michela Persico in abito rosso manda in delirio la community: nuovo progetto e grande talento per una donna incantevole.

Un nuovo scatto per un progetto che le sta dando tanta notorietà e la riempie di complimenti. Michela Persico sta dimostrando abilità, freschezza alla conduzione, grande capacità di leggere le situazioni in studio.

Il tutto nel programma Influencer di stagione, brillantemente condotto con precisione e incredibile eleganza. La splendida giornalista sportiva nata a Bergamo ha infatti sfondando nel mondo della tv alla conduzione di diversi programmi legati al calcio. Bellissima, intraprendente e dotata di una naturale capacità di stare davanti alle telecamere, la Persico nel calcio ha anche trovato l’amore.

Il suo legame con il calciatore della Juventus Daniele Rugani va a gonfie vele, così come la carriera di una brillante presentatrice, che incanta durante le registrazioni del programma a spesso svela i retroscena sulla sua pagina Instagram.

Michela Persico pazzesca in abito rosso

Gli studi in comunicazione, i primi programmi a Tele Lombardia, poi l’esplosione di una carriera che non ha mai incassato battute d’arresto. Il tutto con la naturalezza di una splendida mamma che spesso racconta l’amore per la sua famiglia. Per Michela Persico il successo è stato quasi il naturale effetto della sua preparazione e di un fascino che il mondo della tv ha messo subito nel mirino.

Fisico longilineo, forme da star, un volto che inchioda allo schermo e un’altezza che la rende ancora più affascinante. Michela Persico aveva le carte in regola per far breccia nel cuore degli italiani, e ci è riuscita anche sui social network. La sua pagina Instagram è infatti presa d’assalto da un milione e cento mila followers che non perdono di vista i suoi scatti.

Nell’ultima galleria infatti la presentatrice e giornalista ha svelato quello che lei stessa indica come il “Look numero 2” per la sua settimana in studio. L’abito rosso rende la Persico ancora più sensuale ed esplosiva, i tacchi altissimi fanno il resto e i fans esplodono.

Nei commenti arrivano complimenti a valanga fra chi la definisce “Bellissima” e chi spera che possa avere ancora più spazio nel mondo della tv. Un successo senza fine quindi, di sicuro meritato non solo per la sua sensualità, ma anche per la bravura e la capacità di entrare nelle case dei telespettatori con il suo ultimo programma.