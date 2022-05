Ludovica Pagani, lo spacco di coscia manda in tilt i suoi fan

Ludovica Pagani, quello spacco di coscia che manda inevitabilmente in tilt non solamente i suoi follower che sono rimasti decisamente a bocca aperta. Allora cosa direte voi? Direttamente Instagram. Assurdo che una immagine che la nota

influencer italiana pubblichi sul suo canale ufficiale abbia questo grandissimo successo. In realtà non è affatto un mistero visto che la nativa di Bergamo sa bene come “ingolosire” i suoi follower. Questi ultimi non possono fare altro che lasciare il proprio “like” che diventa sempre più obbligatorio in questi casi. Non potrebbe essere altrimenti: sembra che sia diventato proprio un lavoro il loro. Stare dietro alla Pagani non è assolutamente facile FOTO

Ludovica Pagani, tacco provocante e coscia infinita

Una sola parola serve per poter descrivere il suo ultimo capolavoro: spettacolo. Non esistono altri aggettivi. In realtà sì, ma li abbiamo utilizzati tutti per lei e saremmo ripetitivi e scontati. Ha indossato i vestiti ed i tacchi firmati da una delle aziende di modo più conosciute ed apprezzate non solamente in Italia, ma in tutto il mondo: ovviamente stiamo parlando di Versace. Dei tacchi al limite del provocante (anzi, il livello è stato abbondantemente superato), una maglietta bianca che all’apparenza può sembrare semplice ma che invece mette in evidenza il suo straordinario fisico che merita di essere apprezzato. Non è finita qui visto che c’è anche la gonna pronta a mettere in evidenza le sue gambe. Tanto è vero che quella destra si allunga facilmente, mentre quella sinistra si inginocchia. Il risultato non può che essere questo: una spaccatura divina che merita di essere menzionata. Ovviamente state aspettando tutti il grande momento: potete stare tranquilli che siamo arrivati a tutto questo.

Ludovica Pagani, da far rimanere senza fiato – FOTO

Si rimane completamente senza fiato quando come protagonista c’è proprio lei. La reazione è sempre quella, c’è poco da fare. Eccovi accontentati. Poco importa se ha indossato quel calzino, ma il resto del contenuto è importante. Un tacco rosso che sembra non finire più. Stesso discorso vale anche per la sua gamba. Una gonna multicolore che mette in evidenza anche le sue straordinarie forme. Capelli raccolti e sguardo sempre più provocante. Sguardo che fissa l’obiettivo della fotocamera, orecchini in bella vista e quel filo di trucco che in questi casi non deve assolutamente mancare. Dove si va? A raccogliere quel che si merita, ovvero una ondata di “like”.