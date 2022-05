VIDEO bollente di Soleil, giacca aperta e niente intimo

Soleil Sorge colpisce ancora. L’ex concorrente del Grande Fratello ha regalato ai suoi followers un post da capogiro. Un video che ha, di fatto, mandato tutti i fan ko. Il filmato ha raccolto consensi su larga scala.

Soleil Sorge è stata una delle principali protagoniste dell’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”. La modella ed attrice italo-brasiliana ha tenuto incollati i telespettatori allo schermo nel corso delle dirette del programma soprattutto per quanto accaduto nel corso del trasmissione, in particolare il presunto flirt con Alex Belli che ha scatenato una serie di diverse situazioni all’interno della casa più spiata di Italia. Al termine del GF, la modella è tornata a pubblicare post con una certa frequenza per la “gioia” dei propri followers.

Soleil Sorge, dopo il GF anche “La pupa e il Secchione”

L’avventura di Soleil Sorge nella casa del “Grande Fratello VIP” è durata moltissimo. La modella e influencer è stata eliminata solo ad un soffio dalle puntate finali. Nell’ultimo periodo ha convissuto nella casa insieme a Delia Duran. Le due hanno avuto diversi battibecchi cominciati già qualche tempo prima dell’ingresso della moglie di Alex Belli nella casa. Infatti, all’indomani delle prime avvisaglie di alcuni atteggiamenti piuttosto teneri da parte della Sorge nei confronti di Belli, la Duran è entrata nella casa per parlare appunto con i due della vicenda. Un episodio, questo, che ha fatto parlare tanto i diversi e numerosi telespettatori del programma. Al termine dell’esperienza al GF, Soleil Sorge è stata subito coinvolta in un altro programma. L’attrice, infatti, ha preso parte alla nuova edizione de “La pupa e il secchione” dove è stata uno dei membri della giuria.

Soleil Sorge, tre outfit da incanto: niente intimo!

Su Instagram Soleil Sorge è molto seguita. L’italo-brasiliana ha diversi followers. Sono oltre 1,2 milioni gli utenti che hanno posto il follow sul profilo della Sorge. I suoi post sono sempre molto apprezzati. Sono molti i commenti e i like che arrivano sotto ogni scatto o video che vede Soleil protagonista. In uno degli ultimi post pubblicati, l’attrice è protagonista di un filmato nel quale prova ben tre diversi outfit. In tutti e tre i casi è possibile notare come, la modella, indossi degli abiti piuttosto attillati o “troppo” aperti che evidenziano l’assenza di indumenti intimi. Moltissimi i commenti pervenuti sotto al post. Spiccano diversi complimenti per la modella, tra cui un “Divina!”.