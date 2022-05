Una gonna così corta non si è mai vista: Carolina Stramare rovente

Carolina Stramare si gode ancora qualche giorno di relax e per farlo ha deciso di trascorrerli nella Capitale. Roma ha accolto una delle donne più seguite sui social network, in particolar modo da Instagram. Ed è proprio su quest’ultimo sito che

la classe ’99 ha deciso di pubblicare una serie di immagini per aggiornare il suo canale. Una in particolare ci ha completamente fulminato e siamo pronti a farvela vedere. Tanto è vero che il suo post sta raccogliendo quello che merita, ovvero una serie di “like” impressionanti: un numero che sta aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti da parte dei follower, ma anche delle sue colleghe che sono rimaste incantate come noi.

Carolina Stramare illumina le strade della Capitale

Probabilmente i romani non sanno che martedì 10 maggio è stato il loro giorno fortunato. Per quale motivo? Lo potete notare stesso dalla foto: Carolina Stramare. Quest’ultima ha deciso di passare qualche giorno nella Capitale, visitando un po’ la città. Una gioia enorme per i suoi follower che, una volta essersi accorti che l’ex Miss Italia era in giro per Roma non ci hanno pensato su due volte e molto probabilmente saranno andati alla ricerca per un selfie. Beati coloro che hanno avuto questa fortuna (se questo fosse realmente accaduto). L’attenzione, però, è esclusivamente rivolta al suo outfit che non può passare assolutamente inosservato. Sembra che indossi un vestito qualunque. Quasi semplice, ma non è affatto così. L’abito è senza dubbio primaverile. Probabilmente non se ne è anche resa conto (ma dubitiamo), ma la nostra Carolina ha illuminato le strade della Capitale con la sua presenza. Non è affatto un caso che in quella giornata il sole splendeva su Roma. Se davvero non credete ai vostri occhi allora siamo lieti di farvi vedere il suo ultimo capolavoro.

Carolina Stramare, il vestito è troppo corto – FOTO

Proprio come volevasi dimostrare: la nostra Carolina non delude mai. Non lo ha mai fatto e non lo farà mai. Ancora un grande successo su Instagram: il numero dei “cuoricini” che sta continuando a ricevere è assolutamente impressionante. Tanto è vero che anche una come Cristina Buccino non ha potuto fare altro che farle capire che questa foto è semplicemente fantastica, con un meritatissimo “like”. I commenti si sprecano: si parte da un “sei bellissima” a “dove ti trovi esattamente adesso?“.