Castagne, finalmente ci siamo: ritorno in Italia imminente

Timothy Castagne è pronto a ritornare in Italia dopo due anni dal suo addio. Il nazionale belga si aspettava di essere un protagonista nel Leicester City, ma tutto questo si è avverato solamente a tratti. Ovviamente non per colpa sua visto che

è rimasto infortunato per un bel po’ di tempo e di conseguenza è rimasto fuori dal terreno di gioco per alcuni mesi. Adesso, però, il calciatore vuole ritornare ad essere come quello di un tempo: ovvero quello che sfrecciava sulla corsia di destra e che creava non pochi problemi alle difese avversarie. Non solo: si toglieva anche la soddisfazione di finire sul tabellino dei marcatori per la gioia del suo tecnico ed anche dei fantallenatori.

Castagne, porte chiuse in faccia al Leicester: ritorna in Italia

Timothy Castagne, a quanto pare, ne ha abbastanza della sua permanenza in Inghilterra. Dopo un inizio col botto in Premier League, le prestazioni del calciatore non sono state delle migliori. Come riportato in precedenza, però, ha dovuto avere a che fare con un bel paio di problemi fisici: stiramento della coscia e frattura dell’orbita che, in totale, lo hanno tenuto fuori dal terreno di gioco per un totale di quasi cinque mesi. Non una cosa da poco visto che lo stesso era uno dei calciatori su cui il tecnico Gasperini contava maggiormente. Tanto è vero che gli scout dell’Atalanta, in particolar modo il direttore sportivo Sartori, lo individuò tra le fila del Genk dove mostrò degli ottimi margini di miglioramento. Il salto di qualità avvenne proprio in Italia grazie alla ‘Dea’ che ha sempre creduto in lui. Tanto è vero che il Leicester sborsò quasi 21 milioni di euro per portarlo in rosa. Con la stagione oramai quasi giunta al termine le sue presenze con i ‘Foxies‘ parlano chiaro: 28 apparizioni e solamente una rete. Nessun assist. Numeri che, a leggerli, fanno davvero impressione visto che in Serie A eravamo abituati in maniera diversa quando si trattava del belga. Adesso, però, un top club del nostro paese è intenzionato seriamente a riportarlo in Italia. Le possibilità sono alte.

Castagne, tentazione Napoli: possibile blitz di De Laurentiis

Il Napoli potrebbe seriamente tentare l’assalto al calciatore in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. De Laurentiis è pronto ad un vero e proprio colpo su quella fascia. Il cartellino, però, si aggira sempre su quella cifra: 20 milioni di euro. Di meno no. La volontà del calciatore è quella di andare via ed è pronto a sposare un nuovo progetto italiano.