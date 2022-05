Giorgia Palmas, costume scottante: temperatura ancora più bollente

Giorgia Palmas in costume sotto il sole alimenta i commenti dei fans: è il suo momento, anche in amore.

Un sorriso esplosivo, un fisico che l’ha resa una delle donne più amate dagli italiani e un fascino inimitabile.

Giorgia Palmas scalda la sua pagina social, in cui racconta non solo i momenti di relax, ma anche la splendida storia con Filippo Magnini. I due, dopo un lungo fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze, e nella giornata di oggi coroneranno il loro sogno. La Palmas ha postato i preparativi, le dediche al compagno, le foto in cui partiva il conto alla rovescia con i baci per il grande ex campione di nuoto.

Le sfumature del loro amore sono state raccontate ad una community in attesa dell’evento, fra la curiosità di capire come sarà la festa e l’abito scelto da una donna bellissima, la cui popolarità non ha mai conosciuto battute d’arresto.

Tv, collaborazioni con grandi brand, poi un legame sentimentale che i due bellissimi e famosi innamorati hanno raccontato nei salotti tv fra sorrisi e l’attesa di chi non vede l’ora di sancire l’amore con il matrimonio.

Giorgia Palmas incantevole in costume

In attesa del grande giorno, Giorgia Palmas ha raccontato i preparativi e anche un momento per trovare serenità e prepararsi al meglio al grande giorno. Lo ha trascorso approfittando del caldo sole e del tepore di questi giorni, e lo scatto come spesso accade è stato preso d’assalto dai followers.

La sua community è infatti vastissima e conta un milione e 800 mila persone che la seguono su Instagram, riempendola di complimenti e sottolineando il suo fascino e l’eleganza.

Tutte doti naturali, che sono emerse anche negli ultimi scatti. Fra una foto con Magnini e un abito incantevole in occasione di una delle frequenti collaborazioni con in grandi brandi di moda, la splendida showgirl sarda ha postato una foto con una presentazione chiara. “Il primo sole dell’estate non si scorda mai”, ha scritto, e di sicuro i suoi fan non dimenticheranno facilmente la foto. Costume stretto, forme in evidenza, una posa da diva e un sorriso che inchioda allo schermo. Le arrivano più di 100 commenti in cui i followers si complimentano per la splendida silhouette e ribadiscono l’attesa per un matrimonio che sarà di sicuro raccontato in lungo e in largo.