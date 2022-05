Elisabetta Canalis colpisce ancora. L’ex Velina ammalia i fan con uno scatto che ha lasciato tutti senza fiato. La sezione commenti è piena di complimenti e qualcuno ha anche dei dubbi su l’effettiva età della modella sarda.

Non la si scopre oggi Elisabetta Canalis. La modella sarda è sempre una delle veline più amate se non “La” velina per eccellenza. In effetti, dopo la sua esperienza a Striscia, la Canalis ha lasciato qualcosa nel cuore di tutti gli spettatori italiani che seguivano il tg satirico agli inizi degli anni 2000. Un “amore” che sta continuando tutt’ora grazie ai social e, in particolare, Instagram dove è molto seguita.

Elisabetta Canalis, poca TV e la svolta social

Dopo varie partecipazioni televisive al termine della sua esperienza a “Striscia la Notizia”, Elisabetta Canalis ha visto sempre più diminuire le proprie apparizioni televisive. Per diverso tempo la modella non è più comparsa in televisione fino allo scorso 1 Settembre quando le è stata affidata la conduzione di “Vite da copertina“. Il programma, andato in onda nella fascia preserale su Canale 8 da Settembre a Marzo, vedeva la Canalis “indagare” nelle vite dei suoi “colleghi” VIP. Il programma ha avuto un discreto successo. Un vero successo, però, la Canalis l’ha raccolto su Instagram. La modella, infatti, è seguita da oltre 3,2 milioni di followers. Utenti che riescono a restare in contatto con l’ex velina nonostante si trovi dall’altra parte del mondo. Da qualche tempo, infatti, la Canalis vive negli Stati Uniti con il marito, sposato nel 2014, e della figlia nata nel 2015. Sono tantissimi i commenti presenti nella sezione commenti di ogni post e sono numerosissimi gli aggettivi che balzano agli occhi alla lettura dei tanti messaggi.

Elisabetta Canalis, la foto in intimo è da capogiro: “Ma quanti anni ha?”

È sempre facile trovare un post nuovo ogni giorno sul profilo di Elisabetta Canalis. L’ex velina, in effetti pubblica sempre nuove foto con una certa frequenza. Un account molto attivo quella della modella sarda e, forse, è anche questo il segreto dei tanti followers sulla nota piattaforma social. Nell’ultimo post pubblicato, la Canalis è protagonista di uno scatto nel quale l’ex velina si trova in ginocchio sul divano. La cosa particolare è che la modella indossa solo un completino intimo. Il reggiseno e lo slip di colore azzurro spiccano particolarmente e mettono in risalto il fisico statuario della modella. Sono arrivati diversi commenti, come sempre, sotto al post, in uno di questi un utente ha domandato “Ma è maggiorenne questa?“, risaltando il fatto che Elisabetta Canalis dimostra meno dei 43 anni che effettivamente ha.