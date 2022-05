Tifosi del Milan atterriti: le ultime su Leao gelano il finale di stagione

Leao è il calciatore che sta trascinando i rossoneri al primato ma le ultime sull’esterno del Milan hanno gelato i tifosi.

Una crescita esponenziale, che come spesso accade ha dato ragione a Maldini e Massara. Rafael Leao è stato al centro di un grande investimento, e il club, anche nei momenti difficili, ha sempre coccolato e difeso il portoghese.

Ha rispedito immediatamente al mittente anche quelle offerte di club che nella passata estate hanno tentato il colpo, e a giudicare dall’esplosione dell’esterno offensivo, la scelta è stata azzeccatissima. Lo testimoniano i numeri. Con 10 reti e 7 assist in Serie A, e un gol più un servizio vincente nelle quattro partite in Champions, il talento di Almada ha letteralmente cambiato gli equilibri in campionato.

Inevitabile quindi l’attenzione crescente da parte dei top club, che in alcuni casi sarebbero disposti a fare follie. Dall’estero arriva infatti una notizia che gela i tifosi del Milan. Il calciatore non si cede, ma la cifra che potrebbe essere proposta ai rossoneri farebbe tremare le gambe a chiunque.

Leao: il Milan non vacilla ma l’offerta è folle

Dalla Francia e dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe accedere il mercato del Milan. In uscita ma sicuramente anche in entrata, perché una cessione di Leao non è messa in preventivo, ma porterebbe in cassa una cifra esorbitante. Pare infatti che il Psg sarebbe disposto ad allacciare un discorso con Maldini e Massara, partendo da una valutazione in linea con quella che fa il Milan per il calciatore.

I tabloid francesi affermano che i parigini potrebbero presentarsi con una proposta da 70 milioni di euro per convincere il club, e davanti a questa cifra di sicuro le riflessioni da fare sarebbero tante. Solo 7 giorni fa il calciatore con una frase sui social a margine di una gita a Parigi dichiarò che la città francese è sempre una buona scelta. Nulla di concreto, ma di sicuro un passaggio che non è sfuggito ai tifosi.

La possibilità di giocare con Messi nel club delle stelle stuzzicherebbe chiunque, ma un altro aspetto va considerato. Leao è il volto di un Milan rinato, l’eroe di una tifoseria che attende da anni uno scudetto e potrebbe davvero rendere il portoghese uno dei simboli del Milan. Ecco perché i milioni non sono tutto, e la prospettiva di riportare i rossoneri in cima alla Serie A, e magari nuovamente fra i club che contano in Europa, non è da sottovalutare. Restano però le cifre che fanno tremare Maldini. Nulla di concreto, ma in caso di una offerta reale e di questa portata, sarebbe inevitabile valutare il futuro del calciatore.