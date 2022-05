Federica Nargi rovente a letto: intimo trasparente da sogno

Federica Nargi fra vacanze e lavori si mostra sempre splendente sui social: per lei arriva anche un traguardo incredibile sui social.

Fra le donne famose e le bellezze italiani più amate dagli italiani, un posto di rilievo lo occupa di sicuro Federica Nargi.

Fascino mediterraneo, volto incantevole e forme da modella l’hanno resa fin sa subito una donna molto apprezzata dalla platea femminile che la valuta un’icona di stile, ma soprattutto dagli italiani, che apprezzano il fascino unico delle splendide donne dello spettacolo.

La Nargi ha conquistato tutti. Dalla tv alla moda, ma anche in campo sentimentale. La sua stupenda storia d’amore con Alessandro Matri, ex calciatore fra le tante squadre di Milan e Juventus, è stata raccontata in lungo e in largo.

Una coppia affiatatissima, che incassa sempre commenti d’apprezzamento. Ciò che i followers non possono fare a meno di sottolineare però è il fascino della splendida modella, showgirl e presentatrice romana.

Federica Nargi, foto da sogno e un traguardo incredibile

Negli ultimi giorno Federica Nargi ha raccontato tramite le foto una splendida vacanza a Sharm el Sheikh. Bikini stretti che evidenziano le sue forme, vestiti che sulla splendida modella e showgirl sono incantevoli e tanti momenti con la famiglia. Sorrisi e relax, bagni al mare e la continua scoperta di un luogo incantevole, dal quale arrivano istantanee da sogno per i fan.

Poi uno scatto in intimo blu che ha creato una valanga di commenti. Sul letto totalmente bianco, con una posa da diva, che evidenzia un fisico statuario e curato in ogni aspetto, Federica Nargi manda in tilt i followers. L’occasione è la sponsorizzazione di un marchio, ma sorriso incantevole, silhouette allenatissima e molto curata e un completo da sogno rendono tutto molto accattivante.

Con questi scatti e un successo che non si è mai fermato, è normale raggiungere cifre che le hanno regalato un record pazzesco. Federica Nargi ha raggiunto i 4 milioni di followers su Instagram. Numeri che testimoniano il seguito incredibile di una donna incantevole, che con una eleganza unica ha conquistato gli italiani e non smette mai di stupire.