Anna Tatangelo, tuta troppo aderente: il buco è scottante

Una tuta aderente per un fisico da modella: Anna Tatangelo stupisce tutti con uno scatto magnetico e forme pazzesche.

Una voce straordinaria, una capacità naturale di brillare davanti alle telecamere e un fascino che non passa mai inosservato.

Anna Tatangelo conquista davvero tutti. Lo ha fatto fin da giovane fra premi legati alla musica, grandi riconoscimenti e canzoni che sono rimaste nella testa degli appassionati. Talento nel canto, ma anche un volto e un fisico che ha conquistato gli autori televisivi. Il tutto si è trasformato in proposte che l’hanno resa splendida protagonista di molte trasmissioni.

Da apprezzata giudice di talent show, a conduttrice in programmi tutti suoi, la Tatangelo continua ad alzare il livello di una carriera che non ha mai conosciuto battute d’arresto. Lo ha fatto curando il suo talento, ma anche un fisico che lascia a bocca aperta. Inevitabile quindi un seguito social importante, anche per via di alcuni gossip, di storie d’amore e di una base di fan che cercano sempre notizie sulla splendida artista.

L’ultima foto però ha lasciato tutti di stucco. La tuta oltre ad essere strettissima ha un particolare che non è passato inosservato. E il fascino e la sensualità della Tatangelo esplodono per la gioia dei fans.

Anna Tatangelo da urlo: che scatto sui social

Talento e fascino per una carriera senza battute d’arresto. Anna Tatangelo ha vinto tanto sul palco, non solo in termini di premi, ma anche di apprezzamento da parte dei fans. Per gli uomini italiani, sempre affascinati dalle donne eleganti, la cantante è un vero e proprio sogno, e lo ribadiscono sui social.

Anche le giovani appassionate di musica però seguono con interesse non solo la continua evoluzione artistica della cantante, ma anche i suoi strepitosi look, mostrati spesso ad una community Instagram da quasi 2 milioni di followers.

L’ultimo scatto ha fatto però incetta di like e commenti. La Tatangelo si mostra con una tuta colorata di profilo. Gli stivali e una silhouette impeccabile rendono la foto magnetica e il buco sul fianco rende il tutto più sensuale. Arriva poi anche un video. Scollatura abbondante, camminata molto elegante e sensuale, sguardo che inchioda allo schermo.

Il risultato? Più di 1000 commenti. Un numero di reazioni altissimo per chi segue i social, e apprezzamenti in arrivo da tutto il mondo per una artista che non è solo una cantante, ma anche una grande icona di stile.