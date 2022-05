Cristina Buccino, un perizoma accecante: anche il mare si inchina

Cristina Buccino rende rovente l’atmosfera di questo primo scorcio di primavera. La modella e influnecer ha pubblicato un lungo carosello nel quale si trova al mare. Il bikini che indossa la rende più sensale che mai. I fan sono letteralmente impazziti alla vista del post. Numerose le reazioni degli utenti lasciate sotto il set fotografico.

Cristina Buccino è una delle modelle più note dal pubblico italiano. La sua carriera è stata molto particolare. Partita dalla TV, ha poi deciso di puntare tutto sui social, fondando, insieme alla due sorelle, un’azienda che si occupa proprio della cura dell’immagine digitale. Detto questo, su Instagram la Buccino è tra le più seguite in assoluto. Tantissimi i consensi per la modella.

Puntando tutto sui social

Classe 1985, Cristina Buccino ha preso parte a diversi programmi televisivi. Nella prima parte della sua carriera è possibile notarla in alcuni quiz Rai, come “Tutto per tutto”. Successivamente, dopo altre esperienze con la TV di Stato, nel 2008 partecipa al concorso “Veline“. Qui incontra Federica Nargi che l’ha batte proprio in finale. La carriera televisiva di Cristina Buccino non si ferma qui. Ritorna in Rai dove diventa una delle “professoresse” de “L’Eredità”. Questa avventura dura circa tre stagioni. Successivamente, infatti, ritorna in Mediaset. Tra le varie produzioni televisive a cui prende parte c’è “L’Isola dei Famosi”. Nel 2016 partecipa a Grand Hotel Chiambretti. È questa, di fatto, l’ultima apparizione televisiva della Buccino. Infatti, da allora si dedica solo ai social. Ampio spazio a Instagram. Questo la ispira a prendersi cura della cura dell’immagine digitale degli altri e, proprio per questo, decide con le sorelle Mariateresa e Donatella di fondare un’azienda che si occupi proprio di queste problematiche.

Cristina Buccino, scatti roventi in spiaggia: forme in bella vista!

Sui Instagram, Cristina Buccino vanta un seguito di oltre 2,8 milioni di fan. Un numero pazzesco che non smette mai di crescere. I followers della modella non smettono mai di commentare gli scatti o i video che la vedono protagonista. Sono oltre 399 commenti leggibili nell’apposita sezione.

Molti di essi contengono dei messaggi di complimenti e di apprezzamento per la Buccino. Il set fotografico ha anche ottenuto un numero di “like” altissimo che ha sfondato il muro dei 73 mila “mi piace”. Il post in questione consiste in un set fotografico composto da 8 foto e da un video finale. Le foto sono ambientate su una spiaggia di Ibiza. La modella indossa un costume che mette in evidenza il suo fisico statuario e le sue forme.