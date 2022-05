Isola rovente: Guendalina in bikini è strabordante in acqua – FOTO

Guendalina Tavassi è fra le concorrenti più apprezzate dell’isola. Risate e fascino, ma soprattutto un fisico esagerato.

L’Isola dei famosi si fa rovente. Alle bellezze che hanno già lasciato il programma e seguono tutto dallo studio, e alle affascinanti concorrenti ancora in gioco, si sono sommate tre new entry che hanno portato fascino ed esplosività al reality game.

I fan sottolineano che quella attuale è forse l’edizione più coinvolgente di sempre, e le dinamiche che si sono innescate, sommate a bellezze da sogno e a concorrenti che brillano per simpatia, stanno dando ragione ad Ilary Blasi e agli autori.

Premiata quindi la scelta relativa ai protagonisti che hanno preso parte all’edizione 2022 in Honduras. Fra i tanti personaggi famosi però, quella che raccoglie più consensi è di sicuro Guendalina Tavassi. In tandem con il fratello Edoardo hanno portato sorrisi, battute e momenti di grande ilarità, ma ciò che ha fatto esplodere i social è la bellezza della romana, che con un fisico allenatissimo e affascinante è spesso protagonista di inquadrature da urlo.

Guendalina Tavassi: bikini da sogno sull’isola

Li ha mostrati tutti, e per ognuno sono arrivati commenti a valanga. I bikini di Guendalina Tavassi hanno fatto centro. Coloratissimi, strettissimi, uno al naturale, per così dire, con le foglie a coprire le sue splendide forme. Il suo fisico esplosivo e le forme sensuali hanno fatto il resto, e anche l’ultima foto ha incassato una pioggia di commenti.

Di profilo, con un sorriso che non le è mai mancato durante il programma e un décolleté da urlo, la showgirl diventa incantevole durante un bagno in mare. Il resto arriva dagli scatti postati dal suo staff sulla pagina Instagram. Il bikini questa volta è scuro, gli occhi chiari e la posa da diva rendono tutto più affascinante e ammaliante per i followers, che non smettono di sostenerla e si votarla durante le puntate.

Lei ringrazia, saluta tutti e continua a portare le sue caratteristiche sull’isola. Sorrisi, la voglia di non mollare, soprattutto una bellezza che fin dagli esordi al Grande Fratello non è mai passata inosservata. Dalla partecipazione nella casa più spiata d’Italia per lei la popolarità è stata sempre un crescendo, ma la recente partecipazione all’Isola le sta dando una nuova ondata di consensi. Tutti assolutamente meritati.