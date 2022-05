Claudia Ruggeri esagerata: la tuta non la contiene, tutto fuori

Esplosiva ed esagerata: Claudia Ruggeri con l’ultimo scatto manda in tilt la community. Lo scatto è incredibile.

Il volto è coperto, ma il resto un po’ di meno. Claudia Ruggeri alimenta con una foto incredibile i commenti della community, letteralmente scatenata dopo l’ultimo scatto.

La sua carriera è ormai consolidata, ed è stata costruita sulla gavetta e sulla capacità di mostrarsi con naturalezza davanti alle telecamere. Dopo gli esordi da modella ha fatto il suo debutto su Chiambretti c’è ed ha presenziato anche in un film di Carlo Verdone. Poi l’avventura a Domenica In in cui ha conosciuto il marito, l’esperienza da ballerina a Ciao Darwin e ora la presenza fissa, richiesta dai fan e apprezzatissima ad Avanti un altro.

Nel microcosmo condotto da Bonolis emerge la sua bellezza esplosiva. Fisico giunonico, forme che conquistano gli italiani, un viso molto televisivo e tanta ironia, perfetta per il programma Mediaset. I telespettatori le mostrano sempre tanto affetto, e lei ricambia sui social con commenti e scatti che alimentano la curiosità. Il resto arriva dalle foto, sempre pronte a mostrare l’incredibile fascino della showgirl.

Claudia Ruggeri esplosiva: la foto lascia di stucco

Una foto sola per fare esplodere la community. Claudia Ruggeri, la “Miss” di avanti un altro, regala ai followers una immagine che in poche ore incassa una valanga di commenti. I suoi numeri su Instagram la rendono di diritto anche una influencer, e le richieste per sponsorizzare brand e prodotti non le mancano.

Lei lo fa con naturalezza, fascino, intelligenza. Oltre alla televisione infatti la Ruggeri è anche appassionata di psicologia che per lei si è trasformata in un percorso universitario e in una vera e propria passione che non tralascia mai.

Il successo però è arrivato grazie a tv e social, e la splendida showgirl sa bene come far decollare i numeri della sua community. Lo ha fatto anche con l’ultimo magnetico scatto. Tuta e maglia strettissima che lascia vedere qualcosa di troppo, forme prorompenti e valanghe di commenti tutti d’apprezzamento e grande stupore.

Lo scatto infatti mette in mostra le forme di una donna bellissima e sensuale, che registra i commenti d’approvazione per una carriera sempre in grande crescita trascinata da un seguito di fan in costante aumento.