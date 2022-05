Elodie, nuovo look irriconoscibile: così è davvero mozzafiato

Tenetevi pronto perché adesso starete per vedere uno dei capolavori firmati da Elodie. Ad un primo impatto vi mancherà sicuramente il fiato visto che, all’apparenza, non sembra assolutamente lei. Dopo qualche frazione di secondo

però le cose cambiano e vi renderete conto che la cantante ha cambiato decisamente look che definire mozzafiato è assolutamente poco. Davvero non abbiamo più parole per poter descrivere la sua straordinaria bellezza che incanta davvero tutti i suoi follower. Basta pensare che il social network Instagram è andato completamente in tilt quando ha deciso di postare il suo ultimo capolavoro che sta raccogliendo quello che merita: ovvero un grande successo – FOTO

Elodie, ma sei proprio tu? Che spettacolo

Uno spettacolo. Un vero e proprio spettacolo. Non esistono altri termini per poterla descrivere. Ci inchiniamo dinanzi alla sua bellezza, alla sua perfezione e quant’altro. Dite tutto quello che volete e che riguarda il suo essere sexy perché é davvero così. Siamo davvero su un’altra dimensione. Tanto è vero che anche le sue colleghe, amiche ed anche “rivali” non hanno potuto fare altro che alzarsi in piedi e lasciarle un bel “like” di riconoscimento. Cosa significa? Che nell’ultima foto che ha deciso di pubblicare si vede chiaramente tutta la sua incredibile bellezza che merita di essere condivisa. Non è un mistero che la sua opera d’arte stia facendo il giro del web. Se pensate che stiamo esagerando è solo perché ancora non avete visto di cosa parliamo. Un look completamente nuovo, a primo impatto irriconoscibile e che raggiunge un livello di bellezza assoluta. Tanto è vero che tra i commenti spuntano frasi del tipo: “Scusi ma lei è Beyoncé?“, “Oddio non ti avevo riconosciuta, sei fighissima“, “Capelli rosa, capelli castani, capelli corti , capelli ricci, treccine, capelli mossi, capelli biondi… io faccio ridere anche con il mio colore naturale, ma come diamine è possibile che sei così perfetta“.

Elodie è semplicemente perfetta, guardare per credere – FOTO

Sì, a tratti sembra proprio Beyoncé. Anche se noi, la nostra Elodie, ce la teniamo ben stretta. Un look decisamente accattivante. Da dove vogliamo partire, dai suoi capelli così voluminosi e belli? Oppure dal suo sguardo ipnotico o dalla labbra carnose? Magari dal suo vestito che mette in evidenza il suo lato ‘A’ e le straordinarie forme?. Un vero e proprio spettacolo della natura, non ci sono altre spiegazioni. Ci dobbiamo solamente inchinare dinanzi a lei.