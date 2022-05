Sara Croce, non si vede la fine della scollatura: ma è legale?

Sara Croce ha voluto trascorrere questi giorni di “relax” a Roma dove è stata molto impegnata: lo dimostrano le sue numerose ‘stories’ direttamente dalla città eterna. Anche le foto che ha postato non sono davvero niente male

Soprattutto l’ultima in cui ha voluto salutare la città nel migliore dei modi. Come? Ovviamente con un selfie che lascia completamente tutti senza parole. Direttamente nell’auto che l’avrebbe portata nel treno di ritorno a casa, la ‘Bonas’ di ‘Avanti un Altro’ continua a sorprendere i suoi follower con uno scatto che merita di essere condiviso. Il successo, fino a questo momento, è garantito: guardare per credere – FOTO

Sara Croce, il selfie che incanta: “Arrivederci Roma“

Sono stati giorni impegnativi per alcune protagoniste del programma che va in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. Sia la nostra Sara che Laura Cremaschi sono state impegnate negli Internazionali di Tennis dove, con la loro presenza, hanno infiammato il pubblico. Fortunati coloro che le hanno viste da vicino ed hanno avuto la possibilità di scattare qualche selfie. Non è finita qui visto che sono state anche allo stadio ‘Olimpico’ per assistere alla finale della ‘Coppa Italia Frecciarossa‘ tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. In quel caso hanno portato molta fortuna ai nerazzurri. Consolazione per i supporters bianconeri per la sua presenza nell’impianto sportivo. Dopo qualche giorno vissuto nella Capitale, però, è arrivato il momento di ritornare a Milano per motivi di lavoro. Le prossime puntate del programma, di certo, non si prepareranno da sole. Ha voluto salutare Roma con un arrivederci e con un selfie magnifico che mette in risalto tutta la sua straordinaria bellezza.

Sara Croce sempre più incantevole – FOTO

Occhi più azzurri che mai. Un top che mette in risalto il suo lato ‘A’ e quello sguardo che incanta decisamente tutto e tutti. Un’altra grande foto firmata dalla nostra Sara Croce che ci delizia ulteriormente dal suo profilo ufficiale Instagram. Ovviamente il suo post sta raccogliendo quello che merita: una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che la stanno ringraziando per il prezioso dono da lei offerto. Tra coloro che le hanno lasciato un bel “cuoricino” troviamo anche le sue colleghe Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla (oltre a quello di Laura Cremaschi). In attesa di un’altra sua foto, andate anche voi sul suo profilo per lasciarle un bel “like”.