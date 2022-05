Erjona Sulejmani, un costume così fino non si era mai visto: bikini rovente

Erjona Sulejmani ci dà un piccolo assaggio di questa estate che oramai è quasi alle porte: una visione così “rovente” che ti toglie completamente il fiato. Il primo piano è assolutamente da infarto. Quindi consigliamo alle persone che sono deboli

di cuore di non visionare il contenuto che potrebbe provocare non pochi problemi. Ovviamente scherziamo, ci mancherebbe altro: anche se davvero quello che ha appena postato sul suo profilo ufficiale Instagram ha fatto mandare completamente fuori di testa la maggior parte dei suoi fan. In particolar modo il pubblico maschile che è rimasto decisamente senza parole. Come loro del resto anche noi della redazione – FOTO

Erjona Sulejmani, l’estate è impaziente: primo piano da urlo

Se la nostra Erjona non vede l’ora che venga l’estate quanto prima, dovrebbe entrare nella nostra testa perché il pensiero è lo stesso. Anzi peggio: noi non vediamo che pubblichi altre deliziose foto sui social network. Tanto è vero che questa che vi abbiamo descritto poco fa sta già raggiungendo un altissimo numero di like importantissimi. Così come i commenti. Tanto è vero che anche la nostra Laura Cremaschi, ovvero la ‘Bonas’ di ‘Avanti Un Altro’ non ha potuto fare altro che commentare in maniera positiva il suo ultimo post con un “Weyyylllaaa” seguito da tre emoticon a forma di fiamma. Già, un vero e proprio fuoco quello che ha trasmesso la modella che ha deciso di mandare completamente in tilt il social network con un contenuto ad altissimo livello che ha fatto mancare il fiato ad un bel po’ di persone. Sappiamo che state morendo dalla voglia di vedere quanto prima il suo capolavoro, ma dovete pazientare ancora qualche rigo. Dopo pochi giorni dalle sue ultime immagini ne arriva un’altra che è decisamente uno spettacolo. Una vera e propria opera d’arte dove servono solamente gli occhi.

Erjona Sulejmani, costume esplosivo: in evidente difficoltà

Una visione paradisiaca. Non servono le parole in questi casi, davvero. Uno spettacolo della natura. Un costume che si vede chiaramente in evidente difficoltà. Non si tratta affatto della prima volta che vediamo delle foto del genere da parte sua, ma questa sembra davvero insuperabile. Gli occhi chiusi mentre viene baciata dal sole, un fisico eccezionale che non mostra alcun difetto. Quel filo di trucco che non deve mai mancare in queste occasione e si va a raccogliere una quantità di like industriale.