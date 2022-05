Griezmann gratis in Serie A: affare da sogno in attacco

Antoine Griezmann è pronto ad effettuare la sua prima esperienza nel nostro paese. La Serie A sta per accogliere il campione del mondo. L’esterno d’attacco ha giocato in Italia solamente come avversario, ma questa volta pare che sia arrivato

il momento di stabilirsi definitivamente. E’ vero che il suo contratto con il Barcellona non sta per andare in scadenza (30 giugno 2024). Dal club, però, non c’è volontà di continuare questa avventura. Si sogna già il colpaccio della big del nostro campionato, pronta ad anticipare la concorrenza di moltissime squadre interessate a lui. Sia italiane che estere visto che è seguito da altri campionati.

Griezmann arriva gratis in Serie A: che colpo

La sua seconda avventura con la maglia dei ‘Colchoneros‘ non è rivelata per nulla fortunata. In realtà già dal suo trasferimento al Barcellona, le cose per lui, non sono andate nel migliore dei modi. Dal 2019 in poi Antoine Griezmann ha vissuto un leggero calo di risultati ed anche di forma. Dopo due anni con i catalani ci ha riprovato nuovamente con il team allenato da Diego Simeone, ma con scarsi risultati. In 37 presenze ha trovato la via della rete solamente in 8 occasioni ed ha fornito 7 assist. Decisamente troppo poco per uno che, di mestiere, fa l’attaccante.

Alla fine della stagione verrà rispedito nuovamente al mittente visto che si trova attualmente in prestito nel club biancorosso. Dall’altra parte, però, c’è il Barcellona che non ha alcuna intenzione di pagargli il suo ricco ingaggio e lo lascerà andare via senza trattenerlo minimamente. L’Atletico di spendere 18 milioni per il riscatto non ne ha alcuna intenzione. I blaugrana hanno deciso di scaricare il calciatore che si sta guardando già attorno. Adesso affronterà l’ultimo impegno della stagione contro la Real Sociedad (guarda caso dove tutto ebbe inizio) per la 38ma giornata di Liga. Poi? Si penserà al futuro che sarà lontano dalla Spagna.

Griezmann in Italia? Assalto delle big

Una chiara occasione per le big del nostro campionato di puntare tutto su di lui. Juventus, Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi fino all’ultimo per convincere il calciatore a sposare il loro progetto. Non è assolutamente da sottovalutare la richiesta di ingaggio del calciatore che è decisamente importante. Pur di mandarlo via Joan Laporta è deciso anche a svenderlo: niente più prestiti, ma solamente cessione definitiva. Interesse anche da altri campionati esteri, come quello della Premier League, che sono pronte a sfidare le italiane.