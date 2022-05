Fanny Neguesha ha davvero esagerato: intimo trasparente, tutto in vista

Uno scatto in intimo per lasciare tutti a bocca aperta: Fanny Neguesha esagera sui social mostrandosi in tutto il suo fascino.

Fisico esplosivo, forme esagerate e per sua stessa definizione, modella professionista e attrice. Fanny Neguesha ha conquistato tutti, anche Mario Balotelli, stregato da un fascino unico.

La loro relazione è stata lunga e chiacchierata. Proposte di matrimonio, poi smentite, ma di sicuro gli occhi addosso da parte dei tabloid per due ragazzi bellissimi che hanno incassato commenti e copertine.

Merito anche del fascino della bella vicentina dalle forme generose e dal fisico mozzafiato. Nella sua carriera e nei tanti scatti social ha mostrato le frequenti trasformazioni. Cambi di look, capelli ricci e poi lisci, e ancora biondissimi, ma sempre con lo stesso effetto. I fan vanno in delirio per i suoi scatti, e nell’ultimo la Neguesha ha davvero esagerato.

L’intimo infatti non è solo coloratissimo ma anche trasparente. Le forme sono in vista e i like arrivano a valanga su una pagina social spesso presa d’assalto per gli scatti meravigliosi che arrivano ai followers.

Fanny Neguesha, social in tilt: l’intimo è rovente

Un ciclone che fin dalle prime foto che hanno svelato la relazione con Mario Balotelli ha travolto gli italiani, sempre attenti al fascino delle donne famose. Fanny Neguesha ha impiegato pochissimo ad incassare un successo che si è chiaramente tradotto in numeri da capogiro sui social.

La sua pagina conta infatti più di un milione di followers, un numero importante anche per i marchi di moda. La bellezza e il seguito della Neguesha spingono infatti i brand ad affidarle campagne vincenti con post che testimoniano il fascino innegabile e travolgente della splendida vicentina.

Ad alimentare l’attesa per nuove foto però arrivano le sue pose, gli abiti strettissimi e le trasparenze. Nell’ultimo post infatti la foto è davvero travolgente. L’intimo coloratissimo mette in evidenza le forme di una donna bellissima, e le trasparenze sono sottolineate dai commenti dei fan, in delirio dopo la galleria postata.

In due pose magnetiche la Neguesha si mostra in tutto il suo splendore e il sorriso travolgente con occhi ammalianti fanno il resto. I commenti arrivano a valanga, da followers di diverse nazioni. Un dato questo, che testimonia quanto la sua popolarità su Instagram sia alta, e alimentata sempre con istantanee da sogno.