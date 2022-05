Paola Di Benedetto, scatto esplosivo: sul divano solo con l’intimo

Paola Di Benedetto è esplosiva. La modella, conduttrice e speaker, ha preso in contropiede i suoi fan su Instagram con uno scatto incredibile. I fan, infatti, sono rimasti senza parole alla vista della fotografia. Una marea di commenti e di like sotto al post.

Paola Di Benedetto incanta su Instagram. La nota modella veneta posta sempre una nuova foto sulla nota piattaforma social. L’ex “Madre Natura” di “Ciao Darwin” sta avendo una carriera rosea dividendosi tra televisione e radio. Sono tantissimi i fan che seguono la modella in ogni produzione che la vede coinvolta e contribuiscono, senza alcun dubbio, al grande successo che ha ottenuto finora nel corso della sua carriera.

Tra TV, Radio e Instagram

Paola Di Benedetto è una delle modelle più poliedriche dello spettacolo. La veneta, infatti, non solo compare spesso in TV, ma lavora tanto anche in radio. La Di Benedetto è uno dei volti o, meglio, una delle voci più importanti di Radio RTL. Sulle delle frequenze di una delle radio nazionali più ascoltate, la modella classe 1995 è al timone di “The Flight” in onda dal Lunedì e Venerdì dalle ore 15 alle 17 in compagnia di Matteo Campese e Francesco Taranto. Ultimamente anche in TV la Di Benedetto ha trovato grande spazio. Nella settimana del Festival di Sanremo ha condotto, con Roberta Capua e Ciro Priello, il “Prefestival“. Insieme a questo, però, la Di Benedetto dedica molto tempo alla cura del suo profilo Instagram. Sono moltissimi i fan che la seguono sulla nota piattaforma. Infatti, il seguito ammonta a oltre 1,7 milioni di followers. Una foltissima schiera di utenti che reagisce molto frequentemente ai post pubblicati dalla modella.

Paola Di Benedetto, lo scatto sul divano è da incanto!

Paola Di Benedetto di foto su Instagram ne pubblica numerosissime. Ogni giorno è possibile notare un nuovo scatto sul suo profilo. Ogni post è sempre preso d’assalto dai suoi followers che riempiono la sezione commenti di complimenti e apprezzamenti al suo indirizzo. Numerosissimi anche i like. Queste sono cose che si ripetono ogni giorno. Anche l’ultimo post ha seguito quello che si potrebbe definire il “canone”. Paola Di Benedetto ha pubblicato una foto nella quale siede su una poltroncina. Tra due vasi con due piantine appare la sua figura sinuosa. La modella indossa solo un completino intimo. Il reggiseno e gli slip sono di colore nero e consentono di poter ammirare il fisico praticamente perfetto di Paola Di Benedetto.