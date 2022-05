Cristina Buccino, Ibiza ai suoi piedi: perizoma e ‘davanzale’ esagerati

Cristina Buccino decide di incantare anche l’isola di Ibiza cade letteralmente ai piedi dell’attrice. In che modo? Ovviamente come piace a noi, con un perizoma ed un “davanzale” ai limiti dell’illegale. Tutto assolutamente esagerato

Sia chiaro, questo non è affatto una cosa negativa ma un qualcosa di cui avevamo bisogno. La nativa di Castrovillari ha deciso di accontentare ulteriormente le nostre richieste con un post davvero da applausi. In realtà non si tratta affatto della prima volta che ci accontenta in questo modo, ma con l’avvicinarsi dell”estate la 36enne fa vedere a tutti il suo straordinario fisico ed il suo look a dir poco fantastici. Guardare per credere il tutto – FOTO

Cristina Buccino, perizoma mini: Ibiza infuocata

Se l’isola di Ibiza non si è infuocata ancora dopo la presenza di Cristina Buccino su una delle isole meravigliose spagnole, non temete che a breve sicuro succederà. Già nel corso delle scorse settimane l’attrice ha incuriosito i suoi follower con degli scatti a dir poco eccezionali. Con l’avvicinarsi dell’estate e soprattutto dal fatto che sta iniziando a fare decisamente un po’ di cado, qualche vip ha deciso di trascorrere la giornata di domenica 15 maggio al mare. Che sia in Italia o all’estero poco importa. Lo spettacolo offerto dalla donna è a dir poco incantevole. Potrete notarlo stesso voi con i vostri occhi, l’unica cosa che ci serve in questo momento. Ovviamente anche le dita dove possiamo lasciare il nostro “like” di approvazione ed anche per poter zoomare quello che ci serve. In molti ci hanno tenuto a ribadirlo che sono dovuti ricorrere a questo. Nella foto il suo viso non si vede molto visto che è coperta da un cappello che la protegge dal sole. Ce ne faremo una ragione e ci concentreremo esclusivamente su altro. Cosa? Sul suo fisico che definire perfetto è decisamente poco. Cosa stiamo aspettando? Andiamo a vedere il suo ultimo post.

Cristina Buccino, che spettacolo: zoom obbligatorio – FOTO

Poco prima di farsi un bel bagno rilassante, la 36enne ci tiene a far vedere a tutti il suo look. Un costume che, all’apparenza, sembra che si rimpicciolisca sempre di più. Specialmente il perizoma che mette in evidenza le sue straordinarie forme e soprattutto gambe a dir poco perfetto. Gli ottimi risultati ottenuti in palestra si stanno vedendo tutti e stanno dando i suoi frutti. Davanzale elegantissimo e decisamente “hot”.