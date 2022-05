Sara Croce, il laccio non contiene la scollatura: tutto di fuori

Sara Croce ha deciso di trascorrere il weekend all’insegna del divertimento e del puro relax. Dopo aver trascorso qualche giorno nella Capitale, dove ha infiammato gli impianti sportivi degli Internazionali di Tennis e soprattutto quello dello stadio

‘Olimpico’ per la finale della ‘Coppa Italia Frecciarossa‘ tra Juventus ed Inter, la classe ’98 ha deciso di spostarsi su una isola fantastica in provincia di Napoli. Ci stiamo riferendo a quella di Capri dove la gente del posto l’ha accolta nel migliore dei modi e lei per ringraziare tutti ha deciso di postare una immagine a dir poco fantastica sul suo profilo ufficiale Instagram con una scollatura davvero niente male. Guardare per credere – FOTO

Sara Croce infiamma anche l’isola di Capri

Un sabato sera che difficilmente potranno dimenticare gli abitanti ed i turisti di Capri. La fantastica isola ha accolto, nel migliore dei modi, la bellissima Sara Croce. In questo momento la ‘Bonas‘ di ‘Avanti un Altro’ si sta godendo un periodo di meritato relax. Prima di ritornare ad attaccare con il lavoro e di salire su ha deciso di trascorrere una serata in provincia di Napoli. A catturare l’attenzione, però, è stato inevitabilmente il suo look a dir poco provocante e che non poteva assolutamente passare inosservato. Un “total black” che merita tantissimo. Il vestito che indossa mette in evidenza tutte le sue straordinarie forme. Tanto è vero che anche le sue colleghe ed amiche di lavoro come Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri non hanno potuto fare altro che lasciarle un bel “like” di approvazione. Stessa cosa hanno fatto anche una buona parte dei suoi follower che ancora si devono riprendere dall’ultimo post che ha deciso di pubblicare. Un vero e proprio spettacolo, nient’altro da aggiungere. Ovviamente siete curiosi e state aspettando di vedere l’ultima opera d’arte postata dalla nativa di Garlasco. Eccovi accontentati.

Sara Croce, un sabato sera da urlo: scollatura da favola – FOTO

Tutto fin troppo aderente. Non è affatto una cosa negativa e nemmeno un difetto, sia chiaro. La nostra Sara ci tiene a far notare il laccio del vestito che riesce a malapena a trattenere il suo importante lato ‘A’ a dir poco esplosivo. Una foto che ha mandato in tilt il social network con approvazioni da molte parti, in particolar modo dal mondo maschile che si è complimentato con la sua straordinaria ed insuperabile bellezza.