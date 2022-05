Francesca Brambilla, intimo minuscolo e trasparente: è esplosiva

Tutti in piedi per Francesca Brambilla. Anche se per il pubblico italiano è più conosciuta come la ‘Bona Sorte’ nel programma ‘Avanti Un Altro’ condotto da Paolo Bonolis. La sua ultima immagine pubblicata sul profilo ufficiale Instagram

suona come un campanello d’allarme per i suoi follower che stanno riscontrando molte difficoltà. In che senso? Il contenuto è troppo sexy. Anzi, aumenta ulteriormente quel livello perché è di una bellezza incontenibile e che non ha assolutamente paragoni. Specialmente quando decide di pubblicare foto in intimo, in quel caso davvero si rischia parecchio. Una foto assolutamente non adatta ai deboli di cuore: guardare per credere la sua opera d’arte.

Francesca Brambilla, il contenuto è troppo sexy

Già con questa immagine in evidenza avrebbe tutte le carte in regola per metterci ko. Come se fosse la prima volta d’altronde. La nostra Francesca Brambilla, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi e decide di aggiornare ulteriormente il suo canale ufficiale Instagram. Ovviamente aggiungendo delle nuove e strepitose foto che non possono assolutamente passare inosservate ed essere messe in un angolino. Come riportato in precedenza il contenuto è fin troppo sexy. Davvero siamo rimasti senza parole e quelle poche che ci escono dalla bocca sono tutte a suo favore. I complimenti si sprecano. Se non avete ancora capito di che stiamo parlando o peggio non avete visto il suo ultimo capolavoro non temete perché siete arrivati nel posto giusto al momento giusto. Insieme a Claudia Ruggeri, Sara Croce e Laura Cremaschi compongono il quartetto che illumina i pomeriggio dei telespettatori nel programma di Canale 5. Gli ascolti aumentano sempre di più, ma per un motivo ben valido. Non ce ne vogliano Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma il poker di donne merita decisamente. Adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi (ed anche noi) stavamo aspettando.

Francesca Brambilla, in intimo è super sexy – FOTO

Probabilmente ha un po’ di caldo ed ha deciso di spogliarsi, fino a rimanere in intimo. Un modo per far vedere il suo straordinario fisico che non ha alcun difetto. Forme eccezionali e sensazionali quelle messe in mostra dalla nativa di Bergamo. In ottica gossip è legata sentimentalmente all’ex compagno di Karina Cascella, Max Colombo. A quanto pare, però, in passato ha avuto molti flirt: si tratta del cantante Gué Pequeno e Stefano Laudoni. Quello che ci interessa maggiormente, però, è il contenuto di questa immagine che ha mandato in tilt Instagram.