Sara Croce, la maglia è troppo aderente: lo zoom svela il dettaglio piccante

Sara Croce è da capogiro. La modella prende i propri fan alla sprovvista. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram, infatti, ha fatto scatenare tutti gli utenti che si sono scatenati sotto al post. Pioggia di “mi piace” e numero altissimo di commenti.

Sara Croce è una delle modelle più seguite degli ultimi anni. A soli 23 anni vanta un curriculum di tutto rispetto. La garlaschese sognava fin da bambina di attraversare le passerelle di tutto il mondo e di lavorare nel mondo dello spettacolo. Un sogno che si è realizzato nel giro di pochissimi anni. Anni che la Croce ha vissuto tra “Ciao Darwin” e “Avanti un altro“. Due programmi nei quali ha avuto modo di interpretare, rispettivamente, “Madre Natura” e la “Bonas” che continua a interpretare nel quiz di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Da Miss Italia a “Avanti un altro” :”Orgogliosa di lavorare con Bonolis”

A 16 anni Sara Croce comincia a sfilare. Una passione che nel 2017 la spinge a prendere parte a diversi concorsi di bellezza. Diverse vittorie la spingono fino a raggiungere le finali di Miss Italia del 2017. Al termine del concorso la modella garlaschese di classifica al quarto posto. Da qui si può dire che parte, in maniera netta, la carriera di Sara Croce che trova ampio spazio sulle reti Mediaset ed in particolare Canale 5. È impressa nella mente della maggior parte del pubblico generalista Sara Croce in versione “Madre Natura“, un ruolo che ha interpretato in “Ciao Darwin 8″. Attualmente sta lavorando sempre con Paolo Bonolis e Luca Laurenti con “Avanti un Altro” dove è la “Bonas“. In una recente intervista la Croce ha dichiarato di essere molto orgogliosa di lavorare con Paolo Bonolis e con Luca Laurenti.

Sara Croce, la maglia rosa è molto aderente

Maggio è il mese del Giro d’Italia il cui vincitore viene forgiato, oltre del “Coppa senza fine”, anche della maglia rosa. Sara Croce ha voluto, evidentemente, omaggiare la competizione ciclistica con il suo ultimo post pubblicato su Instagram. Nell’ultimo scatto, infatti, la modella indossa un maglioncino di colore rosa. L’indumento risulta, però, molto aderente e, infatti, dalla foto si può intravedere quello che si trova sotto. Se ne accorto, di sicuro, il milione di fan che segue la modella sulla nota piattaforma. Infatti, è possibile notare un numero pazzesco di “mi piace” e di commenti, nei quali, come accade di solito, è possibile notare tantissimi complimenti ed apprezzamenti nei confronti della modella.