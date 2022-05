Guendalina accende la puntata: il costume è davvero mini

Guendalina Tavassi è pronta a deliziarci nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo aver conquistato il titolo di “leader” qualche giorno fa, la nativa di Roma continua la sua avventura in questa seconda esperienza in un reality show

Se la prima volta lo ha fatto nella casa più spiata d’Italia, ovvero quella del ‘Grande Fratello’ (dove il pubblico italiano l’ha conosciuta), adesso si sta cimentando in Honduras dove si sta dando da fare e si sta facendo piacere molto dal pubblico. Sia quello maschile che femminile. Nel frattempo anche il suo team, su Instagram, ha voluto fare un grande regalo ai suoi follower. In che modo? Con una immagine a dir poco provocante e molto estiva FOTO

Guendalina Tavassi, attesa “infuocata” prima della puntata

C’è grande attesa per la diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi. In quella di venerdì ci sono state tantissime novità e soprattutto colpi di scena a non finire. Continua, alla grande, questa avventura la nostra Guendalina Tavassi che sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatta. In particolar modo ai suoi fan che non smettono mai di seguirla e rimangono incollati davanti alla televisione in attesa che escano delle sue novità. C’è anche chi “scommette” su quale costume indossa: se quello verde militare, quello unico nero o altro. Qualsiasi cosa lei indossi, però, le dona perfettamente e le sta divinamente. Il suo team, sempre sui social network, ha postato una foto in cui è ei l’assoluta protagonista. Non è da sola visto che insieme a lei c’è un bikini così minuscolo che sembra quasi stia per scomparire. Non lo ha postato il suo staff, ma il suo fans club da un’altra pagina Instagram dove lei è stata comunque taggata e sta raccogliendo tantissimo successo. Una quantità di “like” importante ed anche di commenti di follower che sono rimasti a bocca aperta. Siete curiosi di vedere questa opera d’arte? Allora mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Guendalina Tavassi, costume mini: lato ‘A’ prorompente – FOTO

Nella giornata di ieri, dove i suoi fan ci hanno augurato una “buona domenica”, in molti hanno notato questa immagine che definire divina è assolutamente poco. Come potete ben notare il fisico è a dir poco perfetto. Il costume arancione è esplosivo e minuscolo. Davvero un capolavoro. Il tutto mentre fissa l’obiettivo della fotocamera e mette in bella mostra il suo lato ‘A’ prorompente.