Ultima col Sassuolo, il futuro di Berardi è scritto: big pronta a chiudere

Domenico Berardi si appresta a disputare la sua ultima partita, con la maglia del Sassuolo, domenica pomeriggio alle ore 18. Quella dell’esterno d’attacco della Nazionale potrebbe essere seriamente l’ultima in cui veste la maglia dei neroverdi

e che giocherà al ‘Mapei Stadium‘ dinanzi al proprio pubblico. Nel suo futuro ci potrebbe essere una big che lo sta tenendo d’occhio da un bel po’ di tempo. Alla fine di questa stagione ci sarà il definitivo assalto da parte della società che è pronta ad investire su di lui e ad accontentare le richieste da parte dei romagnoli che si coccolano il calciatore, ma se dovesse arrivare una offerta irrinunciabile allora saranno pronti a cederlo in estate.

Berardi, domenica l’ultima con la maglia del Sassuolo?

Quella di domenica 22 maggio potrebbe essere una giornata speciale per Domenico Berardi ed anche un po’ malinconica. Il suo nome viene accostato, molto spesso, ai calciatori che sono pronti ad andare via dal Sassuolo. Alla fine, però, è sempre rimasto ed ha dimostrato di tenere molto alla causa. Anche se non ha mai nascosto il desiderio di giocare in alti palcoscenici. Fino ad ora li ha vissuti con la maglia della Nazionale conquistando la vittoria del campionato Europeo e poi la breve esperienza dei romagnoli in Europa League quando alla guida c’era Eusebio Di Francesco. Poi una continua lotta per non retrocedere e compiere un grande campionato finendo quasi sempre oltre il decimo posto in classifica. Contro il Milan, però, potrebbe essere la sua ultima gara che disputerà allo stadio dove si è tolto moltissime soddisfazioni a livello sia di gol che di assist. Tra pochi giorni arriva il Milan che ha in programma ben altro: quello di portare a casa un buon risultato che gli consenta di conquistare uno scudetto che manca da undici anni. Berardi e compagni onoreranno l’impegno fino all’ultimo e cercheranno di fare uno scherzetto ai rossoneri.

Berardi in procinto di passare alla big: vicino all’addio?

Che ne sarà di Berardi? Questo è quello che si stanno continuando a chiedere i suoi tifosi ed anche quelli delle altre società. Secondo le ultime indiscrezioni pare che il calciatore sia entrato prepotentemente nel mirino del Napoli che intende rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo con il suo arrivo. Anche se rimane da accontentare la richiesta della società che vuole almeno 35 milioni di euro per il suo gioiello. De Laurentiis intende sostituirlo con il partente Lorenzo Insigne, a prescindere dall’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia.