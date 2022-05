Antonella Fiordelisi, VIDEO bollente in perizoma: acqua rovente

Antonella Fiordelisi letteralmente bollente nell’ultimo video postato sui social: fan in delirio per una bellezza unica.

Una carriera che in tutti i suoi aspetti l’ha vista sempre protagonista, ma anche una bellezza che non poteva passare inosservata per il pubblico italiano, sempre attento al fascino delle donne dello spettacolo.

Antonella Fiordelisi è una sportiva italiana che ha ottenuto ottimi risultati nella scherma. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani nel 2017, ha portato avanti la passione sportiva ma si è anche laureata in Scienze Politiche.

La popolarità, oltra allo sport, è arrivata anche per un fascino unico. La sua bellezza non è passata inosservata nel mondo della moda, e le chiamate si sono moltiplicate per una donna affascinante che ha fatto da testimonial per molte campagne pubblicitarie. Nel 2017 è stata anche protagonista a Temptation Island, e il mondo dl gossip la ha attribuito flirt con personaggi famosi.

Inevitabile per lei un boom sui social, in cui la splendida atleta, modella e influencer, non nasconde il suo fascino e forme meravigliose che l’hanno resa celebre. Come nel caso dell’ultimo video, preso d’assalto dai fans.

Antonella Fioredelisi: forme incantevoli sui social

Un milione e 200 mila folowers per un seguito incredibile sui social. Alla community Antonella Fiordelisi risponde con scatti da urlo, durante i suoi lavori da modella, nei frequenti impegni con i grandi brand ma anche anche nei momenti di relax. Ciò che emerge è un fascino incredibile.

Bellezza mediterranea, lunghi capelli neri, uno sguardo sensuale e forme che non passano di certo inosservate e inchiodano allo schermo. Nell’ultimo video, postato al mare da Formentera, l’acqua diventa rovente. Il costume è infatti minimal, la Fiordelisi si mostra di spalle e rende ancora più infuocata la sua vacanza.

Il boom di commenti è quindi garantito, e conferma quanto gli italiani siano stregati da una bellezza unica che non ha mai smesso di stupire. Fra un cocktail in spiaggia, una paella, e scatti con pose da diva, la Fiordelisi continua ad incassare un successo clamoroso, ma l’ultimo video è davvero incredibile. Provate un po’ a dare un’occhiata.