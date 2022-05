Claudia Ruggeri, il costume non lascia spazio all’immaginazione: che zoom

Il costume di Claudia sta raggiungendo livelli davvero altissimi su Instagram. Tanto è vero che sta continuando a raccogliere una pioggia di “like” infinita. Un numero che sta aumentando con il passare delle ore. Tra coloro che le hanno

lasciato un cuoricino anche la cognata Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) e la sua amica e collega Laura Cremaschi. Anche loro si sono inchinati dinanzi alla bellezza da parte di ‘Miss Claudia’ che lascia tutto a bocca aperta. Non solamente per il suo pezzo unico, ma anche per la posa e per lo straordinario fisico che mette in evidenza. Una gioia per gli occhi, un regalo inatteso per i suoi fan che la stanno ancora ringraziando per il prezioso dono.

Claudia Ruggeri, tutti in piedi per lei

Davvero tutti in piedi per la donna che incanta le nostre serata. Poco prima dell’ora di cena non ci sono impegni e non esistiamo per nessuno: neanche per le nostre partner. Il motivo è ben chiaro: tutti sintonizzati su Canale 5 per vedere una puntata di ‘Avanti un Altro’. Poco importa se siano repliche o nuovi episodi, quello che ci interessa maggiormente è vedere all’opera le ragazze che fanno parte del programma. Tra queste spunta, soprattutto, la presenza di Claudia Ruggeri. Anche la nativa di Roma, in questi ultimi giorni, si è concessa un po’ di meritato relax prima di ritornare a lavoro. Dove li ha trascorsi? Coloro che la seguono non si perdono una sola ‘storia’ sua. Da qualche ora ha lasciato il Friuli Venezia Giulia dove è stata a Lignano Sabbiadoro insieme al suo compagno. Tra le spiagge del posto, però, ha deciso di farsi scattare una foto che ha fatto rimanere tutti senza parole. D’altronde quando si vede un capolavoro del genere davvero si riesce a fatica a dire qualsiasi cosa. Un costume completamente nero, ma che mette in evidenza le sue straordinarie forme che definire fantastiche è assolutamente poco. Adesso passiamo direttamente al sodo e soprattutto andiamo a vedere l’immagine che stavate aspettando.

Claudia Ruggeri, posa sensuale: tutti a bocca aperta – FOTO

Una ‘Dea’ baciata da sole. Non potrebbe essere altrimenti. Mano destra poggiata dietro la testa, occhiali da sole in bella vista e costume unico che incanta tutti. Fisico a dir poco eccezionale. Tra i commenti spunta anche quello di un utente: “Mi gira la testa“. Anche a noi amico nostro.