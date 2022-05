Il Sassuolo è nel mirino di tutti i top club: non solo gli attaccanti, ora anche Maxime Lopez incassa proposte importanti.

Sarà un’estate caldissima in casa Sassuolo. Un periodo di fibrillazioni dovute ad una serie di talenti che fanno gola alle big. Domenico Berardi è ormai in calciatore consolidato e di certo sarà oggetto del desiderio per molti.

Un classe 1994 che potrebbe essere giunto a momento della svolta in una carriera piena di grandi prestazioni, in cui un passaggio ad una big potrebbe regalargli l’ultima vera occasione per vincere ciò che meriterebbe. Se per l’esterno offensivo c’è la fila, lo stesso discorso vale per Scamacca e Raspadori. Il centravanti ha gli occhi addosso dell’Inter e non solo, per la seconda punta c’è il pressing forte della Juve che sarebbe pronta all’affondo.

Proposte in arrivo quindi, di sicuro anche per Traoré e Frattesi, conteso da diversi club. Di sicuro il club non può venderli tutti, ma dovrà con la consueta bravura respingere gli attacchi e capire chi fra i gioielli messi in mostra possa essere sacrificabile. A tal proposito arriva l’assalto per un altro centrocampista e l’offerta sarebbe interessante.

Sassuolo, ora anche Maxime Lopez nel mirino della big

Mettendo insieme il budget che il Sassuolo potrebbe realizzare vendendo i calciatori messi in mostra in Serie A la cifra sarebbe incalcolabile. Merito del lavoro di Carnevali, svolto prima con De Zerbi e poi con Dionisi. È evidente che non tutte le richieste saranno ascoltate, e che il club abbia già in mente quali sono i calciatori “sacrificabili”.

Alla lista si aggiunge anche Maxime Lopez, metronomo di centrocampo che non è spesso sotto i riflettori, ma è fondamentale nello sviluppo del gioco. Riesce a cucire la manovra e a dare protezione alla difesa, e soprattutto ha messo in mostra un talento che di sicuro può ancora maturare.

Ci sarebbe la Roma sulle sue tracce, e la emoticon si un lupo postata sulla sua pagina social ha fatto scatenare i tifosi giallorossi. I rumor su un interessamento da parte di Mourinho erano già chiari. Il post del calciatore potrebbe essere quindi una conferma su una traccia che potrebbe dare allo Special One un nuovo regista. Il tutto per una Roma nuova di zecca, ma soprattutto Sassuolo permettendo. Il club infatti medita e a breve incasserà una serie di proposte, alcune delle quali irrinunciabili e destinate a trasformarsi in trattative caldissime per l’estate.