Cristina Buccino, un bikini talmente piccolo che sembra finto – FOTO

Cristina Buccino infiamma nuovamente Instagram. Dopo neanche qualche ora di distanza la 36enne decide di “sconvolgere” i suoi follower con una nuova foto che sta raccogliendo quello che merita. Ovvero una pioggia di “like” molto importante

Un numero che sta continuando a crescere con il passare del tempo. L’attenzione cade, inevitabilmente, sul suo look decisamente esplosivo. In particolar modo il bikini che ha fatto vedere direttamente da Ibiza, posto in cui si trova in questo momento. Se nella prima occasione ha fatto vedere il costume da una distanza importante, questa volta si vede chiaramente tutto. Il selfie allo specchio è decisamente incantevole – FOTO

Cristina Buccino, qualità e quantità

Non si tratta del titolo di un film, anche se potrebbe esserlo tranquillamente e senza alcun tipo di problema. Cristina Buccino sa sempre come sorprendere e regalare delle nuove gioie ai suoi follower. Il selfie è decisamente infuocato. Lo specchio, anche se un po’ malandato, riesce ad acquistare bellezza. Grazie a chi? Solo alla nativa di Castrovillari. Come riportato in precedenza, proprio nelle ultime ore ha fatto vedere a tutti il suo bikini anche se da una distanza importante. Questa volta ha deciso di avvicinarsi, ancora di più, e di scattarsi una foto in modo molto ravvicinato. Con 2,7 milioni di seguaci la ragazza è una delle influencer più apprezzate in Italia e le sue foto che mettono in risalto la sua bellezza vengono sempre apprezzate. E’ bastato poco per mandare in delirio i suoi fan che non stavano aspettando altro che una sua nuova foto e l’attrice li ha accontentati nel migliore dei modi. Ovviamente le reazioni sono state sempre le stesse: c’è chi ha preferito non dire nulla e di rimanere in silenzio con la bocca aperta e chi invece ha voluto esternare tutta la sua soddisfazione nel vedere una vera e propria opera d’arte. Adesso bando alle ciance visto che siamo arrivati al grande momento che stavate aspettando tutti quanti voi.

Cristina Buccino, selfie di “fuoco”: fisico perfetto – FOTO

Prima di andare a fare un bel bagno rilassante nella spiaggia dell’isola spagnola, la 36enne ci delizia con uno scatto che sta già avendo il successo che merita sui social. Un fisico che definire perfetto è assolutamente poco. Un cappello che la copre dal sole ed costume che all’apparenza sembra minuscolo. Così piccolo che fa fatica a contenere le sue importanti forme.